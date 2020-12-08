سلفيت: إلقاء القبض على 17 مطلوباً للعدالة صادراً بحقهم 174 مذكرة قضائية



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه وخلال النشاط الشرطي المستمر وتكثيفه في أنحاء المحافظة بهدف نشر الأمن والأمان بين المواطنين قامت الشرطة بالقبض على 17 مطلوباً للعدالة صادر بحقهم 174 مذكرة قضائية وضبطت وأتلفت17 مركبة ودراجة غير قانونية في محافظة سلفيت.



وأضافت الشرطة بأنه تم التحفظ على المقبوض عليهم لحين إحالتهم لجهات الإختصاص لمتابعة المقتضى القانوني بحقهم أصولًا.

رام الله - دنيا الوطنألقت الشرطة اليوم الثلاثاء، على 17 مطلوباً للعدالة صادر بحقهم 174 مذكرة قضائية، وضبطت وأتلفت 17 مركبة غير قانونية في سلفيت.