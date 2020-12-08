الشرطة تلقي القبض على مطلوبين للعدالة في نابلس



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، ان الشرطة قبضت على 64 مطلوباً للعدالة صادر بحقهم 54 مذكرة قضائية ومسجل بحقهم شكاوى ومشتبه بهم بعدد من القضايا.



فيما حررت 328 مخالفةً مروريةً وتحرير مخالفات كمامة 646 لعدم الإلتزام بالشروط والبرتوكول الصحي.



وأكدت الشرطة التحفظ على المقبوض عليهم لحين إحالتهم لجهات الاختصاص لمتابعة المقتضى القانوني بحقهم أصولاً.

رام الله - دنيا الوطنقبضت الشرطة خلال 48 ساعة الماضية على 64 مطلوباً للعدالة صادر بحقهم مذكرات قضائية ومسجل بحقهم عدة شكاوى ومشتبه بهم بعدد من القضايا في نابلس.