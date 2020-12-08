العطاري يبحث مع سفير جمهورية نيكاراغوا لدى فلسطين سبل تعزيز وتطوير التعاون الثنائي

رام الله - دنيا الوطناستقبل وزير الزراعة، رياض عطاري،اليوم الثلاثاء، سفير جمهورية نيكاراغوا لدى فلسطين روبرتو موراليس.وبحث عطاري مع موراليس، سبل تعزيز وتطوير التعاون الثنائي المشترك بين البلدين خاصة في المجال الزراعي معرباً عن شكره لمواقف نيكاراغوا الداعمة لفلسطين ولشعبها في المحافل الدولية، والنابعة من العلاقة التاريخية بين الشعبين،لا سيما وأن الثورة الساندينية والثورة الفلسطينية شكلت على الدوام تحالفاً هاماً ومحورياً تاريخياً حتى يومنا هذا الذي يشهد تطوراً استثنائياً للعلاقات الثنائية في كافة المجالات.وأكد عطاري على أولوية تفعيل الاتفاقية الموقعة بين وزارتي الزراعة في البلدين واستمرار تقديم الدعم الفني في المجال الزراعي لنيكاراغوا، وأهمية تشجيع الاستثمار والتبادل التجاري بين البلدين والذي يأتي بتوجيهات من السيد الرئيس محمود عباس ورئيس الحكومة الدكتور محمد اشتية بالتعاون مع الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي(بيكا) لتقديم ما يلزم لحكومة نيكاراغوا وشعبها استمرارا للجهود الفلسطينية السابقة في هذا الإطار.من جهته أكد سفير نيكاراغوا استمرار بلاده تقديم الدعم السياسي للشعب الفلسطيني في المحافل الدولية لنيل حقوقه واقامة دولته المستقلة، مضيفا أن نيكاراغوا تؤمن بعدالة القضية الفلسطينية وستبقى دائماً إلى جانب فلسطين،وأكد على أهمية دعم نيكاراغوا بخبرات وقدرات فلسطين الزراعية.وقد حضر اللقاء الذي عقد بمقر وزارة الزراعة في رام الله وكيل الوزارة م. عبد الله لحلوح،ومدير عام العلاقات الدولية والعامة والإعلام د. عز الدين أبو عرقوب،ومستشارة الوزير أ . فاطمة ارشيد.