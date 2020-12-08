شؤون فلسطينية

تفاصيل جديدة بشأن المواطن الذي توفي متأثراً بإصابته بفيروس (كورونا) مرة ثانية

تفاصيل جديدة بشأن المواطن الذي توفي متأثراً بإصابته بفيروس (كورونا) مرة ثانية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفاد رئيس لجنة طوارئ محافظة غزة د. محمد أبو سلمية، اليوم الثلاثاء، أن هناك حالة وفاة لمواطن (63 عاماً) أصيب للمرة الثانية بفيروس (كورونا).

وأضاف في تصريحات لإذاعة (القدس): أن المريض ظهرت عليه أعراض بسيطة في الإصابة الأولى، ثم تدهورت حالته الصحية بعد شهرين، وتبين أنه مصاب مرة أخرى بفيروس (كورونا).

وقال أبو سلمية: لم تنجح إجراءات الطاقم الطبي في منع تدهور الحالية الصحية لهذا المواطن، بعد رجوع الفيروس له مرة أخرى.

وشدد على أنه تم إجراء أكثر من عملية فحص للمواطن لأكثر من مرض مثل الخنازير والطيور، وتبين بعد ذلك أنه مصاب بفيروس (كورونا) وهذا مؤشر خطير.

وأضاف رئيس لجنة طوارئ محافظة غزة: نتعامل مع جميع المواطنين كأنهم مصابون بفيروس (كورونا)، والوضع الصحي خطير، ويجب أخذ الاحتياطات وإجراءات السلامة بكل جدية.

وأكد أبو سلمية، أنه تم تشكيل لجنة في وزارة الصحة بغزة لمتابعة حالة المواطن، حول كيفية رجوع الإصابة بالفيروس مرة أخرى.

وتابع: التحويلات الطبية عادت بنسبة 70% إلى عهدها السابق، والمرضى المسافرون عبر معبر بيت حانون يمكنهم معرفة نتائج الفحص لفيروس (كورونا) عبر هواتفهم المحمول.

أخبار ذات صلة

&#34;التربية&#34;: تأجيل عقد &#34;الدورة الاستكمالية&#34; من امتحان الثانوية العامة

"التربية": تأجيل عقد "الدورة الاستكمالية" من امتحان الثانوية العامة

&#34;أمان&#34; يطالب بإنشاء لجنة جودة الحكم بالقطاع العام تشرف على تعيينات المرشحين للوظائف العليا

"أمان" يطالب بإنشاء لجنة جودة الحكم بالقطاع العام تشرف على تعيينات المرشحين للوظائف العليا

العسيلي والسفير الصيني يبحثان تحضيرات عقد اجتماع اللجنة الفلسطينية الصينية المشتركة

العسيلي والسفير الصيني يبحثان تحضيرات عقد اجتماع اللجنة الفلسطينية الصينية المشتركة

غزة: &#34;صندوق دعم الشباب&#34; يجري قرعة لاختيار المستفيدين من القرض الحسن للزواج

غزة: "صندوق دعم الشباب" يجري قرعة لاختيار المستفيدين من القرض الحسن للزواج

الجهاد الإسلامي: مذكرة التفاهم الإعلامي بين &#34;أبو ظبي للإعلام&#34; وإعلام الاحتلال تساوق مع التهويد

الجهاد الإسلامي: مذكرة التفاهم الإعلامي بين "أبو ظبي للإعلام" وإعلام الاحتلال تساوق مع التهويد

الجهاد الإسلامي: مذكرة التفاهم الإعلامي بين &#34;أبو ظبي للإعلام&#34; وإعلام الاحتلال تساوق مع التهويد

الجهاد الإسلامي: مذكرة التفاهم الإعلامي بين "أبو ظبي للإعلام" وإعلام الاحتلال تساوق مع التهويد

الهيئة المستقلة تهنئ مفوضها العام لحصوله على الجائزة الفرنسية الألمانية لحقوق الإنسان للعام 2020

الهيئة المستقلة تهنئ مفوضها العام لحصوله على الجائزة الفرنسية الألمانية لحقوق الإنسان للعام 2020

التعليم العالي تتسلم الأعمال التطويرية لبرنامج &#34;الدراسات الثنائية&#34; بجامعة القدس

التعليم العالي تتسلم الأعمال التطويرية لبرنامج "الدراسات الثنائية" بجامعة القدس

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

العسيلي والسفير الصيني يبحثان تحضيرات عقد اجتماع اللجنة الفلسطينية الصينية المشتركة

العسيلي والسفير الصيني يبحثان تحضيرات عقد اجتماع اللجنة الفلسطينية الصينية المشتركة

غزة: &#34;صندوق دعم الشباب&#34; يجري قرعة لاختيار المستفيدين من القرض الحسن للزواج

غزة: "صندوق دعم الشباب" يجري قرعة لاختيار المستفيدين من القرض الحسن للزواج

الجهاد الإسلامي: مذكرة التفاهم الإعلامي بين &#34;أبو ظبي للإعلام&#34; وإعلام الاحتلال تساوق مع التهويد

الجهاد الإسلامي: مذكرة التفاهم الإعلامي بين "أبو ظبي للإعلام" وإعلام الاحتلال تساوق مع التهويد

الجهاد الإسلامي: مذكرة التفاهم الإعلامي بين &#34;أبو ظبي للإعلام&#34; وإعلام الاحتلال تساوق مع التهويد

الجهاد الإسلامي: مذكرة التفاهم الإعلامي بين "أبو ظبي للإعلام" وإعلام الاحتلال تساوق مع التهويد

التعليم العالي تتسلم الأعمال التطويرية لبرنامج &#34;الدراسات الثنائية&#34; بجامعة القدس

التعليم العالي تتسلم الأعمال التطويرية لبرنامج "الدراسات الثنائية" بجامعة القدس

رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني يبحث مع سفير نيكاراغو سبل التعاون المشترك

رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني يبحث مع سفير نيكاراغو سبل التعاون المشترك

فهد سليمان: تاريخ شعبنا الفلسطيني تاريخ مقاومة ولا مقاومة بالمنطقة بدون شعبنا وفصائله

فهد سليمان: تاريخ شعبنا الفلسطيني تاريخ مقاومة ولا مقاومة بالمنطقة بدون شعبنا وفصائله

قوات الاحتلال تجرف أراضٍ زراعية شرق قلنديا

قوات الاحتلال تجرف أراضٍ زراعية شرق قلنديا

منوعات

شاهد: سيرين عبد النور تصاب بالذعر بعد إشهار حسن الرداد مسدسا في وجهها

شاهد: سيرين عبد النور تصاب بالذعر بعد إشهار حسن الرداد مسدسا في وجهها

تكريم &#34;بتاعت الراديو&#34; بجائزة أفضل إعلامية

تكريم "بتاعت الراديو" بجائزة أفضل إعلامية

هل حمل دينا الشربيني سبب رئيسي في انفصالها عن عمرو دياب ؟

هل حمل دينا الشربيني سبب رئيسي في انفصالها عن عمرو دياب ؟

شاهد: زينة تثير الجدل من جديد..وتهاجم مراسل في حفل

شاهد: زينة تثير الجدل من جديد..وتهاجم مراسل في حفل

نور الغندور تثير الجدل بإطلالتها الجديدة

نور الغندور تثير الجدل بإطلالتها الجديدة

شاهد: حسين الجسمي يبحث عن &#34;الطبطبة&#34;

شاهد: حسين الجسمي يبحث عن "الطبطبة"

شاهد: رانيا فريد شوقي تتغزل بزوجة أبيها

شاهد: رانيا فريد شوقي تتغزل بزوجة أبيها

شاهد: كيت ميدلتون والأمير وليام يتجولان بالقطار الملكي لأول مرة

شاهد: كيت ميدلتون والأمير وليام يتجولان بالقطار الملكي لأول مرة

شاهد: حليمة بولند تصدم جمهورها بصورة جواز سفرها..وهذا عمرها الحقيقي

شاهد: حليمة بولند تصدم جمهورها بصورة جواز سفرها..وهذا عمرها الحقيقي

شاهد: سمير صبري يكشف لأول مرة عن زواجه وانجابه سراً من فتاة أوروبية

شاهد: سمير صبري يكشف لأول مرة عن زواجه وانجابه سراً من فتاة أوروبية

عربي

مصر تكشف تفاصيل حصولها على لقاحات (كورونا) المختلفة

مصر تكشف تفاصيل حصولها على لقاحات (كورونا) المختلفة

المقداد يتحدث عن اغتيال قاسم سليماني ومحسن زادة ويُوجه رسالة إلى أمريكا وإسرائيل

المقداد يتحدث عن اغتيال قاسم سليماني ومحسن زادة ويُوجه رسالة إلى أمريكا وإسرائيل

هزة أرضية على الحدود العراقية الإيرانية

هزة أرضية على الحدود العراقية الإيرانية

أمير الكويت يُعيد تكليف صباح خالد الصباح برئاسة مجلس الوزراء

أمير الكويت يُعيد تكليف صباح خالد الصباح برئاسة مجلس الوزراء