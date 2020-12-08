الخليل: الشرطة تغلق محالاً تجارية وتحرر مخالفات



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بأنه وأثناء عمل دوريات الشرطة في متابعة تطبيق إجراءات قانون الطوارئ الخاص بفيروس (كورونا) قامت بإغلاق 152 محلاً تجارياً وحررت 300 مخالفة لعدم الالتزام بقانون الطوارئ واتخاذ الإجراءات القانونية اللآزمة حيال ذلك.



وأكدت الشرطة على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية المعلن عنها وبقانون الطوارئ حفاظاً على السلامة العامة.

رام الله - دنيا الوطنأغلقت الشرطة اليوم 152 محلاً تجارياً، وحررت 300 مخالفة لعدم الالتزام بإجراءات الوقاية من فيروس (كورونا) في الخليل.