رئيس الوزراء يطلع على برامج فريق "الرؤية العالمية"

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رام الله - دنيا الوطن

استقبل رئيس الوزراء محمد اشتية، في مكتبه برام الله اليوم الثلاثاء، فريق مؤسسة الرؤية العالمية برئاسة مديرة مكتبها في فلسطين لورين تايلور.



واطلع رئيس الوزراء من تايلور، على مشاريع المؤسسة في فلسطين، والتي تتركز على دعم برامج تعليم الأطفال والتدريب المهني وبناء القدرات والتشغيل الذاتي، مع التركيز عن المناطق (ج).



وبحث رئيس الوزراء مع المؤسسة إمكانيات التعاون في برامج الحكومة في التدريب المهني ضمن جامعة التدريب المهني، وفي تطوير أفكار مدرسة الموهوبين التي تعمل الحكومة على تأسيسها.



والرؤية العالمية مؤسسة دولية تُعنى بالمساعدة الإنسانية والتنمية وتعتمد على التبرعات، وتنشط في 90 دولة حول العالم.