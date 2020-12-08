شاهد: سفراء من الاتحاد الأوروبي يطلعون على الوضع الإنساني في القطاع











رام الله - دنيا الوطناختتم وفد من سفراء الاتحاد الأوروبي زيارته لقطاع غزة، التي استغرقت ساعات، زار فيها عدة مشاريع إنسانية وطبية، تعرف فيها على الوضع المعيشي والاقتصادي المتردي بفعل الحصار المفرض منذ سنوات.وخلال زيارته لمستشفى غزة الأوربي، جنوب قطاع غزة، اجتمع الوفد مع وكيل وزارة الصحة بغزة، الدكتور يوسف ابو الريش وعدد من ممثلين عن الطب الوقائي ورؤساء الأقسام في وزارة الصحة، على هامش زيارة تفقدية لأقسام المشفى والتعرف على أوضاع المصابين بفيروس (كورونا).وبعد زيارته للمستشفى الاوروبي، وصل الوفد لمحطة تحلية المياه، غرب دير البلح وسط قطاع غزة، تعرف خلال الزيارة على واقع المياه في قطاع غزة، والعجز الكبير في مياه الاستخدام الآدمي، ونسبة التلوث الكبير في المياه الجوفية، وأثر تمويل مشاريع الإتحاد الاوروبي لمثل هذه المشاريع، والتي من شأنها تحسين واقع المياه في قطاع غزة.وفي نهاية جولته، عقد الاتحاد الأوروبي، اجتماعاً وصف بالهام مع ممثلين عن القطاع الخاص، ومؤسسات حقوق الإنسان، تم استعراض الوضع الإنساني والاجتماعي المتردي، خاصة في ظل انتشار فيروس (كورونا) المستجد.وتسلم الحقوقي عصام يونس، رئيس المركز الفلسطيني لحقوق الانسان جائزة دولية ووسام المدافع عن حقوق الانسان منذ 30 عام.واختتم الوفد زيارته بمؤتمر صحفي تطرق ممثل الاتحاد الأوروبي، عن الوضع الإنساني والاجتماعي في قطاع غزة، داعياً خلاله كافة الأطراف العمل من أجل انقاذ الوضع الانساني المتردي.