جنين: الشرطة تقبض على مطلوبين للعدالة



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن شرطة المحافظة تمكنت من القبض على 18 مطلوباً للعدالة وتنفيذ 48 مذكرة قضائية صادرة بحقهم.



وأكدت الشرطة أنه تم التحفظ على المقبوض عليهم تنفيذاً للمذكرات الصادرة بحقهم أصولاً.

رام الله - دنيا الوطنقبضت الشرطة على 18 مطلوباً للعدالة صادر بحقهم 48 مذكرة قضائية خلال 24 ساعة الماضية في جنين.