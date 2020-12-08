دولي

أخبار سارة من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية بشأن لقاح "فايزر" ضد (كورونا)

أخبار سارة من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية بشأن لقاح "فايزر" ضد (كورونا)
أول شخص في بريطانيا يتلقى لقاح كورونا
رام الله - دنيا الوطن
أفادت هيئة الغذاء والدواء الأميركية، اليوم الثلاثاء، بأنه "يبدو أن لقاح (فايزر) يؤمن الحماية من فيروس (كورونا)، بعد أول جرعة.

وأضافت في تصريحات نقلتها قناة (العربية): أن لقاح "فايزر" يوفر مقداراًً من الوقاية بعد أول جرعة، والأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس، قد يصابون مجدداً، وقد يكون اللقاح نافعاً لهم.

وقالت الهيئة: إن لقاح "فايزر" ضد (كورونا) متسق مع توصياتنا، معربا عن اعتقادها بأن لقاح "فايزر" سيمنع الإصابة بفيروس (كورونا) لمن هم فوق الـ16.

وشددت هيئة الغذاء والدواء الأميركية، على أن بيانات كفاءة لقاح "فايزر" استوفت المعايير.

وبدأ اليوم الثلاثاء، إعطاء الجرعات الأولى من اللقاح في إنجلترا وويلز وإسكتلندا وإيرلندا الشمالية.

ووفق وكالة (فرانس 24) سيتعين على غالبية سكان المملكة المتحدة، الانتظار حتى عام 2021 لأخذ اللقاح، مع إعطاء الأولوية لنزلاء دور المسنين والعاملين فيها، يليهم مقدمو الرعاية الصحية، وأولئك الذين تزيد أعمارهم عن (80 عامًا).

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