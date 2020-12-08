شؤون فلسطينية

شاهد: "الداخلية" بغزة تنشر مقطع فيديو بشأن الإغلاق الشامل وتحذر المواطنين

شاهد: "الداخلية" بغزة تنشر مقطع فيديو بشأن الإغلاق الشامل وتحذر المواطنين
توضيحية
غزة - دنيا الوطن
نشرت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، مقطع فيديو، طالبت فيه المواطنين بالالتزام أثناء سريان حظر التجول، يومي الجمعة والسبت المقبلين، محذرة المواطنين من عدم الالتزام. 

وأكدت الوزارة على بدء سريان حظر التجول الكامل، يومي الجمعة والسبت في كافة محافظات القطاع.

وقالت: "سيبدأ حظر التجول، مساء يوم الخميس الساعة السادسة والنصف، حتى السابعة والنصف صباح يوم الأحد".

ودعت المواطنين للالتزام التام في البيوت، وعدم الخروج منها على الإطلاق خلال تلك الفترة، واتخاذ التدابير اللازمة مسبقاً، والتزود بكافة الاحتياجات الأساسية والتموينية، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة، وسيتم تعطيل كافة المنشآت والقطاعات خلال فترة حظر التجول، وفي حال التعرض لأي طارئ، يرجى الاتصال على الرقم الوطني المجاني 109.

وشددت الوزارة على أن كل من يخالف التعليمات، سيعرض نفسه للمساءلة القانونية.


 

أخبار ذات صلة

جنين: الشرطة تقبض على مطلوبين للعدالة

جنين: الشرطة تقبض على مطلوبين للعدالة

محافظ بيت لحم: حالات الإصابة والوفيات بوباء فيروس (كورونا) في تزايد

محافظ بيت لحم: حالات الإصابة والوفيات بوباء فيروس (كورونا) في تزايد

الاتحاد الأوروبي: سنحاول إيصال لقاح (كورونا) لغزة خاصة لمن يعملون بالرعاية الطبية

الاتحاد الأوروبي: سنحاول إيصال لقاح (كورونا) لغزة خاصة لمن يعملون بالرعاية الطبية

الحكومة: إغلاق بعض المحافظات جاء لنسب إشغال المستشفيات وإيجابية الفحوص

الحكومة: إغلاق بعض المحافظات جاء لنسب إشغال المستشفيات وإيجابية الفحوص

اتحاد المقاولين يُطالب الاتحاد الأوروبي بتوفير تمويل لتسديد حقوق مقاولي غزة

اتحاد المقاولين يُطالب الاتحاد الأوروبي بتوفير تمويل لتسديد حقوق مقاولي غزة

فلسطين تُسجل 19 حالة وفاة و1595 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

فلسطين تُسجل 19 حالة وفاة و1595 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الشرطة بغزة تُحرر 498 مخالفة لمتجاوزي إجراءات الوقاية خلال 24 ساعة الماضية

الشرطة بغزة تُحرر 498 مخالفة لمتجاوزي إجراءات الوقاية خلال 24 ساعة الماضية

المالية بغزة: مخصصات ذوي الشهداء والجرحى والأسرى والمحررين الذين قطعت رواتبهم غداً

المالية بغزة: مخصصات ذوي الشهداء والجرحى والأسرى والمحررين الذين قطعت رواتبهم غداً

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

الشرطة بغزة تُحرر 498 مخالفة لمتجاوزي إجراءات الوقاية خلال 24 ساعة الماضية

الشرطة بغزة تُحرر 498 مخالفة لمتجاوزي إجراءات الوقاية خلال 24 ساعة الماضية

شاهد: إغلاق سوق البسطات بحي الشجاعية 48 ساعة

شاهد: إغلاق سوق البسطات بحي الشجاعية 48 ساعة

رضوان بذكرى انتفاضة الحجارة: تحقيق المصالحة فريضة شرعية وضرورة وطنية لمواجهة (صفقة القرن)

رضوان بذكرى انتفاضة الحجارة: تحقيق المصالحة فريضة شرعية وضرورة وطنية لمواجهة (صفقة القرن)

الأحمد: بايدن أعطى مواقف إيجابية بالتزامه بالشرعية الدولية وحل الدولتين

الأحمد: بايدن أعطى مواقف إيجابية بالتزامه بالشرعية الدولية وحل الدولتين

النخالة: اتفاق (أوسلو) مدخل لـ (أبراهام) وبعض الأنظمة العربية التصقت بالمشروع الصهيوني

النخالة: اتفاق (أوسلو) مدخل لـ (أبراهام) وبعض الأنظمة العربية التصقت بالمشروع الصهيوني

الديمقراطية تدعو لاستعادة استراتيجية الانتفاضة والمقاومة الشعبية الشاملة

الديمقراطية تدعو لاستعادة استراتيجية الانتفاضة والمقاومة الشعبية الشاملة

الخضري: زيارة وفد سفراء الاتحاد الأوروبي لغزة &#34;مهمة جداً&#34; ومطلوب رفع الحصار

الخضري: زيارة وفد سفراء الاتحاد الأوروبي لغزة "مهمة جداً" ومطلوب رفع الحصار

منوعات

شاهد: سيرين عبد النور تصاب بالذعر بعد إشهار حسن الرداد مسدسا في وجهها

شاهد: سيرين عبد النور تصاب بالذعر بعد إشهار حسن الرداد مسدسا في وجهها

تكريم &#34;بتاعت الراديو&#34; بجائزة أفضل إعلامية

تكريم "بتاعت الراديو" بجائزة أفضل إعلامية

هل حمل دينا الشربيني سبب رئيسي في انفصالها عن عمرو دياب ؟

هل حمل دينا الشربيني سبب رئيسي في انفصالها عن عمرو دياب ؟

شاهد: زينة تثير الجدل من جديد..وتهاجم مراسل في حفل

شاهد: زينة تثير الجدل من جديد..وتهاجم مراسل في حفل

نور الغندور تثير الجدل بإطلالتها الجديدة

نور الغندور تثير الجدل بإطلالتها الجديدة

شاهد: حسين الجسمي يبحث عن &#34;الطبطبة&#34;

شاهد: حسين الجسمي يبحث عن "الطبطبة"

شاهد: رانيا فريد شوقي تتغزل بزوجة أبيها

شاهد: رانيا فريد شوقي تتغزل بزوجة أبيها

شاهد: كيت ميدلتون والأمير وليام يتجولان بالقطار الملكي لأول مرة

شاهد: كيت ميدلتون والأمير وليام يتجولان بالقطار الملكي لأول مرة

شاهد: حليمة بولند تصدم جمهورها بصورة جواز سفرها..وهذا عمرها الحقيقي

شاهد: حليمة بولند تصدم جمهورها بصورة جواز سفرها..وهذا عمرها الحقيقي

شاهد: سمير صبري يكشف لأول مرة عن زواجه وانجابه سراً من فتاة أوروبية

شاهد: سمير صبري يكشف لأول مرة عن زواجه وانجابه سراً من فتاة أوروبية

عربي

مصر تكشف تفاصيل حصولها على لقاحات (كورونا) المختلفة

مصر تكشف تفاصيل حصولها على لقاحات (كورونا) المختلفة

المقداد يتحدث عن اغتيال قاسم سليماني ومحسن زادة ويُوجه رسالة إلى أمريكا وإسرائيل

المقداد يتحدث عن اغتيال قاسم سليماني ومحسن زادة ويُوجه رسالة إلى أمريكا وإسرائيل

هزة أرضية على الحدود العراقية الإيرانية

هزة أرضية على الحدود العراقية الإيرانية

أمير الكويت يُعيد تكليف صباح خالد الصباح برئاسة مجلس الوزراء

أمير الكويت يُعيد تكليف صباح خالد الصباح برئاسة مجلس الوزراء