شاهد: "الداخلية" بغزة تنشر مقطع فيديو بشأن الإغلاق الشامل وتحذر المواطنين
غزة - دنيا الوطن
نشرت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، مقطع فيديو، طالبت فيه المواطنين بالالتزام أثناء سريان حظر التجول، يومي الجمعة والسبت المقبلين، محذرة المواطنين من عدم الالتزام.
نشرت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، مقطع فيديو، طالبت فيه المواطنين بالالتزام أثناء سريان حظر التجول، يومي الجمعة والسبت المقبلين، محذرة المواطنين من عدم الالتزام.
وأكدت الوزارة على بدء سريان حظر التجول الكامل، يومي الجمعة والسبت في كافة محافظات القطاع.
وقالت: "سيبدأ حظر التجول، مساء يوم الخميس الساعة السادسة والنصف، حتى السابعة والنصف صباح يوم الأحد".
ودعت المواطنين للالتزام التام في البيوت، وعدم الخروج منها على الإطلاق خلال تلك الفترة، واتخاذ التدابير اللازمة مسبقاً، والتزود بكافة الاحتياجات الأساسية والتموينية، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة، وسيتم تعطيل كافة المنشآت والقطاعات خلال فترة حظر التجول، وفي حال التعرض لأي طارئ، يرجى الاتصال على الرقم الوطني المجاني 109.
وشددت الوزارة على أن كل من يخالف التعليمات، سيعرض نفسه للمساءلة القانونية.
وقالت: "سيبدأ حظر التجول، مساء يوم الخميس الساعة السادسة والنصف، حتى السابعة والنصف صباح يوم الأحد".
ودعت المواطنين للالتزام التام في البيوت، وعدم الخروج منها على الإطلاق خلال تلك الفترة، واتخاذ التدابير اللازمة مسبقاً، والتزود بكافة الاحتياجات الأساسية والتموينية، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة، وسيتم تعطيل كافة المنشآت والقطاعات خلال فترة حظر التجول، وفي حال التعرض لأي طارئ، يرجى الاتصال على الرقم الوطني المجاني 109.
وشددت الوزارة على أن كل من يخالف التعليمات، سيعرض نفسه للمساءلة القانونية.
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