الخارجية التركية: نتطلع لتحسين علاقاتنا مع الاتحاد الأوروبي

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رام الله - دنيا الوطن

أعرب وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، اليوم الثلاثاء، عن رغبة بلاده في تحسين العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.



وقال جاويش أوغلو في مؤتمر صحفي، عقب محادثاته مع وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو: "نريد تحسين العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، ونود أن نفعل ذلك مع احتمال العضوية الكاملة، ومع ذلك، فإن الاتحاد الأوروبي، كقاعدة عامة، يدعم أعضاء الاتحاد الأوروبي الآخرين"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك الروسية).



وبحسب جاويش أوغلو، فإن المشاكل بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، "لا يمكن حلها إلا من خلال الحوار والدبلوماسية".



بالإضافة إلى ذلك، أشار الوزير التركي إلى أن أثينا، توقفت عن المشاركة في المفاوضات مع أنقرة داخل (الناتو) حول الوضع في البحر المتوسط.



وفي وقت سابق، دعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الاتحاد الأوروبي، إلى الوفاء بوعوده، وقبول تركيا كعضو في الاتحاد.