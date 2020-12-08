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مصر تكشف تفاصيل حصولها على لقاحات (كورونا) المختلفة

مصر تكشف تفاصيل حصولها على لقاحات (كورونا) المختلفة
رام الله - دنيا الوطن
كشفت وزارة الصحة المصرية، اليوم الثلاثاء 8 كانون الأول/ ديسمبر، تفاصيل حصولها على لقاحات فيروس (كورونا) المستجد.

وقالت وزير الصحة المصرية، هالة زايد، في تصريحات  تلفزيونية: "إن مصر تقدمت باستمارة لطلب لقاحات (كورونا) إلى تحالف الاتحاد العالمي للقاحات (كورونا)"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك الروسية).

وأشارت زايد إلى أنها ستعقد اجتماعاً موسعاً مع التحالف، خلال الفترة المقبلة.

ورصدت وزيرة الصحة المصرية، استعدادات مصر لدخول الموجة الثانية لمواجهة فيروس (كورونا) بقولها: إنه "تم تطوير البنية التحتية لـ 44  مستشفى حميات وصدر، وتم توريد 100 خزان أكسجين، وتطوير شبكات الغاز، فضلاً عن زيادة الطاقة الاستيعابية بمعدل 7500 سرير و1500 سرير رعاية مركزة و325 جهاز تنفس صناعي، وإضافة 17 جهاز أشعة مقطعية".

وقالت الوزيرة: "نسب الإشغال في مستشفيات العزل جيدة، فهناك 76% من الأسرّة الداخلية شاغرة، بينما نسبة 24% الأخرى مشغولة، وبالنسبة لأسرّة الرعاية المركزة، فإن نسبة المشغول منها تبلغ 56%، فيما تبلغ نسبة الأسرّة الشاغرة 44%".

وفيما يتعلق بأجهزة التنفس الصناعي، لفتت الوزيرة إلى أن "70% من الأجهزة شاغرة و30% مشغولة".

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عربي

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