الاتحاد الأوروبي: سنحاول إيصال لقاح (كورونا) لغزة خاصة لمن يعملون بالرعاية الطبية

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رام الله - دنيا الوطن

قال سفين كون فون بورغسدورف، ممثل الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية: "سنحاول إيصال لقاح (كورونا) إلى غزة، خاصة لمن يعملون في الصفوف الأولى في الرعاية الطبية".



وأضاف بورغسدورف في كلمة له خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم الثلاثاء، في مدينة غزة: "جئنا لنقدم دعمنا للقضية الفلسطينية، ونسعى بشكل كامل لتحقيق الاستقرار الفلسطيني، حيث إن غزة جزء لا يتجزأ من فلسطين.



وتابع بقوله: "نؤكد على ضمان الحياة لكل فرد وشخص في غزة، وتعزيز حقوق الإنسان، والحق في الحياة والتعليم".