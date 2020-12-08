اكتشاف بؤرة لإنفلونزا الطيور في فرنسا.. السلطات تقرر إعدام ستة آلاف إوزة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن جوليان دو نورماندي، وزير الفلاحة في فرنسا، اليوم الثلاثاء، اكتشاف أول بؤرة لإنفلونزا الطيور في بلاده، خلال العام الجاري، في حظيرة للإوز بمزرعة في إقليم "لاند" بجنوب غرب البلاد.



وسارعت مخابر (ANSES) الفرنسية إلى إجراء التحاليل الضرورية؛ للتحقق من هذه الإصابات بالإنفلونزا، التي تنتشر منذ أسابيع في أوروبا بشكل مثير للقلق، مهددة الصناعات الغذائية التي تعتمد على لحوم الطيور، ومضيفة تعقيدات إلى الوضع الاقتصادي الراكد بسبب وباء (كورونا)، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وبمجرد تأكيد وجود هذه البؤرة الوبائية رسمياً، قررت السلطات المحلية في إقليم "لاند" بإعدام مجموع طيور الحظيرة الموبوءة البالغ عددها ستة آلاف إوزة في إجراء وقائي مرفوق بمراقبة المنطقة المحيطة بالحظيرة على مدى 10 كلم؛ للتحقق من عدم انتقال العدوى إلى جهات أخرى.