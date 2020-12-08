دولي

هيئة البث الإسرائيلي: إجراء جديد للإسرائيليين لاستصدار تأشيرة دخول إلى الإمارات

هيئة البث الإسرائيلي: إجراء جديد للإسرائيليين لاستصدار تأشيرة دخول إلى الإمارات
رام الله - دنيا الوطن
نقلت هيئة البث الإسرائيلية، عن مصدر سياسي إسرائيلي، قوله: "سيتم اتخاذ إجراء جديد، يطلب بموجبه من السياح الإسرائيليين استصدار تأشيرة دخول إلى الإمارات، مقابل 250 درهماً".

وأوضح المصدر، أن الإجراء الجديد، بشأن ضرورة استصدار تأشيرة دخول إلى الإمارات للسياح الإسرائيليين، بمبلغ 250 درهماً، سيدخل حيز التنفيذ خلال الأيام القليلة المقبلة، بحسب الهيئة.

وأكد المصدر، أن هذا الإجراء قائم بالنسبة لجميع الدول، وليس فقط بالنسبة لإسرائيل، قائلاً: إنه في الأيام القريبة، ستطرح اتفاقية إعفاء السياح من إصدار تأشيرة دخول على المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي.

يشار إلى أن السلطات في دبي، احتجزت أمس، مجموعة من حوالي 200 إسرائيلي في مطار دبي، بعد أن وصلوا إليه صباحاً في رحلة لشركة (فلاي دبي).

ووفق تقرير القناة الإخبارية (كان) روى هؤلاء الإسرائيليون، أن السلطات المحلية، ادعت بأنه يحظر عليهم دخول دبي بسبب تغيير في أنظمة تأشيرات الدخول.

واعتذرت شركة طيران (فلاي دبي) للمسافرين على تأخرهم بعد الوصول إلى مطار دبي الدولي.

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