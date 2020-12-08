شاهد: مجهولون يُعلقون علم إسرائيل على جسر في طهران













رام الله - دنيا الوطنعلّق مجهولون علم إسرائيل على أحد الجسور الرئيسية في العاصمة الإيرانية طهران، وبجانبه عبارة "شكراً للموساد"، في إشارة لجهاز المخابرات الخارجية الإسرائيلية.وتداول العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الإسرائيليين، مقطع فيديو، يظهر علم إسرائيل معلق على الجسر في طهران.وقالت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء: "علق مجهول مساء الاثنين في العاصمة الإيرانية طهران، علم إسرائيل وإلى جانبه لافتة كتب عليها "Thank you mossad"، في إشارة على ما يبدو إلى اغتيال العالم النووي الكبير محسن فخري زادة، المسؤول عن برنامج إيران النووي قبل نحو أسبوع".وشيعت إيران، في 30 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، جثمان العالم النووي فخري زادة، الذي تم اغتياله، قبل ذلك بـ 3 أيام، بعد أن تم استهداف سيارته قرب العاصمة طهران، واتهمت الحكومة الإيرانية إسرائيل، بتنفيذ عملية الاغتيال.وتوعد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، بالرد في الوقت المناسب على اغتيال العالم النووي البارز، فيما طالب المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، بالتحقيق في واقعة اغتيال زادة، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة إنزال العقاب النهائي بمرتكبي هذه الجريمة وقادتها.