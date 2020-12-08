شؤون فلسطينية

اتحاد المقاولين يُطالب الاتحاد الأوروبي بتوفير تمويل لتسديد حقوق مقاولي غزة

اتحاد المقاولين يُطالب الاتحاد الأوروبي بتوفير تمويل لتسديد حقوق مقاولي غزة
رام الله - دنيا الوطن
طالب اتحاد المقاولين الفلسطينيين بمحافظات غزة، ممثل الاتحاد الأوربي في فلسطين، المساعدة في توفير تمويل للسلطة الوطنية، لتسديد حقوق مقاولي غزة من الإرجاع الضريبي المتأخرة على مدار 12 عاماً.

جاءت دعوة اتحاد المقاولين، في رسالة موجهة لممثلي وسفراء الاتحاد الأوربي، خلال زيارتهم لقطاع غزة، اليوم الثلاثاء، وصلت "دنيا الوطن" نسخة عنها، حيث ذكرت بالاجتماع المشترك مع ممثل الاتحاد الأوروبي عبر نظام (الفيديو كونفرنس) يوم 12/05/2020، والكتاب الرسمي رقم 168/20 بتاريخ 18/05/2020.

وعبر اتحاد المقاولين، بغزة، عن شكره للاتحاد الأوروبي على جهوده بالضغط على السلطة الفلسطينية؛ للاستجابة لدفع مستحقاتنا من الإرجاعات الضريبية.

وأوضح الاتحاد، في الرسالة التي سلمت لوفد الاتحاد الأوروبي، أن هذه الحقوق تعتمد قانونياً واقتصادياً على الاتفاقية الموقعة بين الدول المانحة، والسلطة الوطنية الفلسطينية، المعمول بها منذ عام 1996 وتقضي بإعفاء كافة المشاريع الممولة من الدول المانحة من الضرائب، بما فيها ضريبة القيمة المضافة من خلال إطلاق مصطلح المشاريع الصفرية عليها (قيمة الضريبة = صفر).

وبين اتحاد المقاولين، أن حكومة الدكتور سلام فياض في عام 2008، قامت باسترداد آخر دفعات الإرجاع الضريبي المعلقة لما قبل الانقسام، وقامت بتسديد قيمة الإرجاع الضريبي لمقاولين محافظات غزة، بتمويل من الاتحاد الأوروبي مشكوراً، وتدقيق شركة (أرنست آند يونغ).

وشدد الاتحاد، على أن تراكم الإرجاع الضريبي لمقاولي غزة وصل خلال (12 عاماً) نحو (60) مليون دولار بالحد الأدنى، حسب الإحصاءات المتوفرة لدى الاتحاد منذ عام 2008 حتى اليوم. 

وبيّن اتحاد المقاولين، أنه طالب بكل الطرق، استرداد هذه المبالغ عبر الوسائل النقابية، وتوصل لاتفاق مع وزارة المالية لمعالجة هذا الملف، وبناء عليه تم تجهيز الكشوفات والمستندات اللازمة حسب متطلبات وشروط وزارة المالية تبعا للإجراءات المعتمدة طرفهم .

وأكد الاتحاد، أن صرف قيمة الإرجاع الضريبي يعد أمراً مصيرياً بالنسبة لمقاولي محافظات غزة، في ظل استمرار الحصار الشامل المفروض على محافظات غزة من 2007، والذي استنزف موارد المقاولين، وسبب خسائر فادحة بما في ذلك تضاعف تكاليف الشحن وتعطل دخول المواد أحياناً لسنوات أو شهور وارتفاع أسعارها في السوق بشكل مضاعف أحياناً ثم نتائج الحروب المدمرة على قطاع غزة.

وأكد الاتحاد، أن خسائر شركات المقاولات تضاعفت بسبب عدم تطبيق (الاندكس) الحكومي على متغيرات أسعار المواد والعملات أسوة بمقاولي محافظات الضفة الغربية مما سبب خسائر لمقاولي محافظات غزة منها على سبيل المثال انخفاض سعر صرف الدولار واليورو عملة العقود أمام الشيكل العملة المتداولة وهو الأمر الذي كلف المقاولين (40) مليون دولار في عام 2017 لوحده.

وأضاف الاتحاد، أن قلة وصول المنح والأموال وندرة المشاريع خلقت أجواء منافسة مدمرة جعلت الربحية متدنية جداً، فضلا عن فرض المؤسسات المصرفية شروطا تعجيزية للتسهيلات البنكية، وكذلك فرض سياسة الدفع النقدي على التجار من الجانب الإسرائيلي مما رفع الكلفة وعقّد إمكانية تنظيم التدفقات النقدية.

وأعلن الاتحاد، أن النتيجة النهائية لمجمل هذه الظروف في محافظات غزة أصبحت شركات المقاولات في مجملها مديونة للغير وأصبح الإرجاع الضريبي المتراكم على مدار (12 عاماً) هو قيمة رأس المال الفعلي لهذه الشركات بل وجزء منه ديون أيضاً.

وأكد اتحاد المقاولين أن جائحة (كورونا) جعلت القطاع الخاص وقطاع الإنشاءات والمقاولين، بحاجة لكل الدعم بسبب الآثار السلبية، التي فاقمت الأوضاع الاقتصادية والخسائر لقطاع المقاولات المُنهك أساساً.

وطالب الاتحاد الاتحاد الأوروبي مرة أخرى، كما حدث عام (2008) بالتدخل عبر دعم ميزانية السلطة الوطنية الفلسطينية، لتغطية قيمة الإرجاع الضريبي لمقاولي غزة.

وشدد الاتحاد، على أن عدم تسديد هذه الحقوق، سيؤدي إلى الانهيار النهائي لقطاع المقاولات، الذي يمثل (33%) من الناتج القومي المحلي ويشغل (22%) من العمالة المحلية، الأمر الذي يخلق كارثة، وخطراً على الاستقرار الاجتماعي والأمني والمعيشي، ويدفع الشباب نحو خيارات متطرفة، قد يستغلها البعض، ودفعهم باتجاهات صادمة وخطرة على المنطقة بأسرها.

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