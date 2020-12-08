الكرملين يُعلق على أنباء حول مشاكل بوتين الصحية

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رام الله - دنيا الوطن

وصف المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، الأنباء حول المشاكل الصحية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأنها محض هراء.



وقال بيسكوف، اليوم الثلاثاء: "فيما يتعلق بالشائعة حول صحة الرئيس، هذا هراء كامل، على الأقل لو سألونا عن هذا الأمر، لكنا سنجيب"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك الروسية).



وفي وقت سابق من يوم أمس، أشار بيسكوف إلى أن الشائعات ضد بوتين وإدارته لا تحقق الهدف، لكنها ستستمر، لافتاً إلى أن الكرملين يعرف "بشكل أو بآخر" من يقوم بهذه (البروبوغندا).



وقال بيسكوف: "في الواقع، هناك مجموعة من الشائعات المختلفة، وأكرر مرة أخرى، نعرف من يفعل هذا، علاوة على ذلك، نعلم أن هذا سيستمر في المستقبل".



وكانت صحيفة (ذا صن) البريطانية، ادعت في وقت سابق، أن بوتين مصاب بمرض باركينسون، وأنه يعتزم الاستقالة مطلع العام المقبل.