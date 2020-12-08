المالية بغزة: مخصصات ذوي الشهداء والجرحى والأسرى والمحررين الذين قطعت رواتبهم غداً

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة المالية الفلسطينية في قطاع غزة، أنه سيتم صرف مخصصات ذوي الشهداء والجرحى والأسرى والأسرى المحررين الذين قُطعت رواتبهم، غداً الأربعاء، في كافة فروع بنك البريد.



وأشارت الوزارة في تصريح لها، اليوم الثلاثاء، إلى أن عملية الصرف، ستكون يومي الأربعاء والخميس، حسب ترتيبات الصرف والآلية المتبعة في بنك البريد.