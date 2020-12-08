دولي

من الأقرب لوزارة دفاع أمريكا وماذا قال عن السادات؟

من الأقرب لوزارة دفاع أمريكا وماذا قال عن السادات؟
رام الله - دنيا الوطن
يبدو أن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، قد رسا على أحد الأسماء، التي تردد أنه يفاضل بينها لاختيار وزير دفاع جديد.

ونقلت شبكة (CNN)، عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن بايدن اختار الجنرال المتقاعد، وقائد القيادة المركزية الأسبق بالجيش الأمريكي، لويد أوستن، لحمل حقيبة وزارة الدفاع في إدارته.

وإن وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على ترشيح بايدن للجنرال المتقاعد أوستن، فإن الأخير، سيصبح بذلك أول رجل "أسود البشرة" يقود وزارة الدفاع الأمريكية.

وبرزت لأوستن، خطابه بمؤتمر العلاقات العربية الأمريكية العام 2013، عندما استشهد بأقوال للرئيس المصري الأسبق، محمد أنور السادات، حيث قال: "في الـ 20 من تشرين الثاني/ نوفمبر 1977 الرئيس المصري أنور السادات، أدلى بخطاب تاريخي أمام (كنيست) بالقدس ليصبح أول رئيس دولة عربية، يزور إسرائيل".

وتابع أوستن قائلاً: "وفي خطابه قال السادات لأعضاء البرلمان: إنَّ في حياة الأمم والشعوب لحظات، يتعين فيها على هؤلاء الذين يتّصفون بالحكمة والرؤية الثاقبة، أن ينظروا إلى ما وراء الماضي، بتعقيداته ورواسبه، من أجل انطلاقة جسور نحو آفاق جديدة، وهؤلاء الذين يتحملون، مثلنا، تلك المسؤولية الملقاة على عاتقنا، هم أول من يجب أن تتوافر لديهم الشجاعة لاتخاذ القرارات المصيرية، التي تتناسب مع جلال الموقف".

ومن المقرر، أن يغادر دونالد ترامب وأسرته البيت الأبيض، في 20 كانون الثاني/ يناير المقبل، بعد أن خسر الانتخابات أمام الرئيس المنتخب، جو بايدن، الشهر الماضي.

أخبار ذات صلة

شاهد: مجهولون يُعلقون علم إسرائيل على جسر في طهران

شاهد: مجهولون يُعلقون علم إسرائيل على جسر في طهران

الكرملين يُعلق على أنباء حول مشاكل بوتين الصحية

الكرملين يُعلق على أنباء حول مشاكل بوتين الصحية

(فايزر) تُحذر الإدارة الأمريكية: مخزون لقاح (كورونا) ينفد

(فايزر) تُحذر الإدارة الأمريكية: مخزون لقاح (كورونا) ينفد

سفير إسرائيل في الإمارات.. نقطة خلاف جديدة بين نتنياهو وغانتس

سفير إسرائيل في الإمارات.. نقطة خلاف جديدة بين نتنياهو وغانتس

ناشطة من (السترات الصفراء) تعتزم الترشح للرئاسة الفرنسية

ناشطة من (السترات الصفراء) تعتزم الترشح للرئاسة الفرنسية

بريطانيا تبدأ حملة التلقيح المضاد لفيروس (كورونا)

بريطانيا تبدأ حملة التلقيح المضاد لفيروس (كورونا)

رئيس الاستخبارات الأمريكية يسخر من موسكو: ولاية تكساس اقتصادتها أكبر من روسيا

رئيس الاستخبارات الأمريكية يسخر من موسكو: ولاية تكساس اقتصادتها أكبر من روسيا

دبلوماسي إسرائيلي يتحدث عن زيارة نتنياهو المتوقعة لمصر

دبلوماسي إسرائيلي يتحدث عن زيارة نتنياهو المتوقعة لمصر

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

الشرطة بغزة تُحرر 498 مخالفة لمتجاوزي إجراءات الوقاية خلال 24 ساعة الماضية

الشرطة بغزة تُحرر 498 مخالفة لمتجاوزي إجراءات الوقاية خلال 24 ساعة الماضية

رضوان بذكرى انتفاضة الحجارة: تحقيق المصالحة فريضة شرعية وضرورة وطنية لمواجهة (صفقة القرن)

رضوان بذكرى انتفاضة الحجارة: تحقيق المصالحة فريضة شرعية وضرورة وطنية لمواجهة (صفقة القرن)

الديمقراطية تدعو لاستعادة استراتيجية الانتفاضة والمقاومة الشعبية الشاملة

الديمقراطية تدعو لاستعادة استراتيجية الانتفاضة والمقاومة الشعبية الشاملة

الخضري: زيارة وفد سفراء الاتحاد الأوروبي لغزة &#34;مهمة جداً&#34; ومطلوب رفع الحصار

الخضري: زيارة وفد سفراء الاتحاد الأوروبي لغزة "مهمة جداً" ومطلوب رفع الحصار

الصحة بغزة: تسجيل ست حالات وفاة بفيروس (كورونا)

الصحة بغزة: تسجيل ست حالات وفاة بفيروس (كورونا)

وزيرة الصحة تكشف عن سبب إغلاق بعض محافظات الضفة دون غيرها

وزيرة الصحة تكشف عن سبب إغلاق بعض محافظات الضفة دون غيرها

إصابة جندي إسرائيلي خلال مواجهات في مخيم &#34;عقبة جبر&#34;

إصابة جندي إسرائيلي خلال مواجهات في مخيم "عقبة جبر"

ملحم: قرار الإغلاق بناءً على نسبة المصابين لعدد الفحوصات

ملحم: قرار الإغلاق بناءً على نسبة المصابين لعدد الفحوصات

منوعات

تكريم &#34;بتاعت الراديو&#34; بجائزة أفضل إعلامية

تكريم "بتاعت الراديو" بجائزة أفضل إعلامية

هل حمل دينا الشربيني سبب رئيسي في انفصالها عن عمرو دياب ؟

هل حمل دينا الشربيني سبب رئيسي في انفصالها عن عمرو دياب ؟

شاهد: زينة تثير الجدل من جديد..وتهاجم مراسل في حفل

شاهد: زينة تثير الجدل من جديد..وتهاجم مراسل في حفل

نور الغندور تثير الجدل بإطلالتها الجديدة

نور الغندور تثير الجدل بإطلالتها الجديدة

شاهد: حسين الجسمي يبحث عن &#34;الطبطبة&#34;

شاهد: حسين الجسمي يبحث عن "الطبطبة"

شاهد: رانيا فريد شوقي تتغزل بزوجة أبيها

شاهد: رانيا فريد شوقي تتغزل بزوجة أبيها

شاهد: كيت ميدلتون والأمير وليام يتجولان بالقطار الملكي لأول مرة

شاهد: كيت ميدلتون والأمير وليام يتجولان بالقطار الملكي لأول مرة

شاهد: حليمة بولند تصدم جمهورها بصورة جواز سفرها..وهذا عمرها الحقيقي

شاهد: حليمة بولند تصدم جمهورها بصورة جواز سفرها..وهذا عمرها الحقيقي

شاهد: سمير صبري يكشف لأول مرة عن زواجه وانجابه سراً من فتاة أوروبية

شاهد: سمير صبري يكشف لأول مرة عن زواجه وانجابه سراً من فتاة أوروبية

شاهد: نجمة ستار أكاديمي الحامل

شاهد: نجمة ستار أكاديمي الحامل

عربي

هزة أرضية على الحدود العراقية الإيرانية

هزة أرضية على الحدود العراقية الإيرانية

أمير الكويت يُعيد تكليف صباح خالد الصباح برئاسة مجلس الوزراء

أمير الكويت يُعيد تكليف صباح خالد الصباح برئاسة مجلس الوزراء

تركي آل شيخ يصف رد السيسي على الصحافة الفرنسية بـ&#34;التاريخي&#34;

تركي آل شيخ يصف رد السيسي على الصحافة الفرنسية بـ"التاريخي"

تشمل النبيذ وزيت الزيتون.. توقيع اتفاق لتصدير منتجات المستوطنات إلى الإمارات

تشمل النبيذ وزيت الزيتون.. توقيع اتفاق لتصدير منتجات المستوطنات إلى الإمارات