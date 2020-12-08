من الأقرب لوزارة دفاع أمريكا وماذا قال عن السادات؟

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رام الله - دنيا الوطن

يبدو أن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، قد رسا على أحد الأسماء، التي تردد أنه يفاضل بينها لاختيار وزير دفاع جديد.



ونقلت شبكة (CNN)، عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن بايدن اختار الجنرال المتقاعد، وقائد القيادة المركزية الأسبق بالجيش الأمريكي، لويد أوستن، لحمل حقيبة وزارة الدفاع في إدارته.



وإن وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على ترشيح بايدن للجنرال المتقاعد أوستن، فإن الأخير، سيصبح بذلك أول رجل "أسود البشرة" يقود وزارة الدفاع الأمريكية.



وبرزت لأوستن، خطابه بمؤتمر العلاقات العربية الأمريكية العام 2013، عندما استشهد بأقوال للرئيس المصري الأسبق، محمد أنور السادات، حيث قال: "في الـ 20 من تشرين الثاني/ نوفمبر 1977 الرئيس المصري أنور السادات، أدلى بخطاب تاريخي أمام (كنيست) بالقدس ليصبح أول رئيس دولة عربية، يزور إسرائيل".



وتابع أوستن قائلاً: "وفي خطابه قال السادات لأعضاء البرلمان: إنَّ في حياة الأمم والشعوب لحظات، يتعين فيها على هؤلاء الذين يتّصفون بالحكمة والرؤية الثاقبة، أن ينظروا إلى ما وراء الماضي، بتعقيداته ورواسبه، من أجل انطلاقة جسور نحو آفاق جديدة، وهؤلاء الذين يتحملون، مثلنا، تلك المسؤولية الملقاة على عاتقنا، هم أول من يجب أن تتوافر لديهم الشجاعة لاتخاذ القرارات المصيرية، التي تتناسب مع جلال الموقف".



ومن المقرر، أن يغادر دونالد ترامب وأسرته البيت الأبيض، في 20 كانون الثاني/ يناير المقبل، بعد أن خسر الانتخابات أمام الرئيس المنتخب، جو بايدن، الشهر الماضي.