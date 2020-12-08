عربي

هزة أرضية على الحدود العراقية الإيرانية

هزة أرضية على الحدود العراقية الإيرانية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن العراق، اليوم الثلاثاء، وقوع هزة أرضية على حدوده مع إيران، بلغت قوتها 4.1 درجة على مقياس (ريختر).

جاء ذلك، وفق بيان لوزارة النقل العراقية، بحسب ما نشرته قناة (السومرية نيوز) على موقعها الإلكتروني.

وبحسب البيان، رصدت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، التابعة للوزارة، هزة أرضية اليوم، على الحدود الشرقية العراقية- الإيرانية من محافظة ديالى عند الساعة (1:24:50) بالتوقيت المحلي للمحافظة.

وبلغت قوة الهزة 4.1 درجة على الحدود الشرقية العراقية الإيرانية، وتبعد (21) كم شمال شرق قضاء خانقين من محافظة ديالى.

وقالت الوزارة: إنه لم يثبت شعور المواطنين بالهزة الأرضية، إلا أنها دعتهم إلى "أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة، والالتزام بالوصايا الزلزالية، الصادرة من الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي".

أخبار ذات صلة

المقداد يتحدث عن اغتيال قاسم سليماني ومحسن زادة ويُوجه رسالة إلى أمريكا وإسرائيل

المقداد يتحدث عن اغتيال قاسم سليماني ومحسن زادة ويُوجه رسالة إلى أمريكا وإسرائيل

أمير الكويت يُعيد تكليف صباح خالد الصباح برئاسة مجلس الوزراء

أمير الكويت يُعيد تكليف صباح خالد الصباح برئاسة مجلس الوزراء

تركي آل شيخ يصف رد السيسي على الصحافة الفرنسية بـ&#34;التاريخي&#34;

تركي آل شيخ يصف رد السيسي على الصحافة الفرنسية بـ"التاريخي"

تشمل النبيذ وزيت الزيتون.. توقيع اتفاق لتصدير منتجات المستوطنات إلى الإمارات

تشمل النبيذ وزيت الزيتون.. توقيع اتفاق لتصدير منتجات المستوطنات إلى الإمارات

عمرو موسى يكشف أسرار ولادة &#34;مبادرة السلام العربية&#34;

عمرو موسى يكشف أسرار ولادة "مبادرة السلام العربية"

إسرائيل تضغط على أمريكا للموافقة على صفقة الطائرات مع الإمارات

إسرائيل تضغط على أمريكا للموافقة على صفقة الطائرات مع الإمارات

الإمارات: إطلاق البرنامج التطوعي للمرحلة الثالثة من التجارب السريرية على اللقاح الروسي

الإمارات: إطلاق البرنامج التطوعي للمرحلة الثالثة من التجارب السريرية على اللقاح الروسي

قيس سعيد: لن نترك تونس لقمة سائغة لمن يريد إسقاطها من الداخل

قيس سعيد: لن نترك تونس لقمة سائغة لمن يريد إسقاطها من الداخل

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

الشرطة بغزة تُحرر 498 مخالفة لمتجاوزي إجراءات الوقاية خلال 24 ساعة الماضية

الشرطة بغزة تُحرر 498 مخالفة لمتجاوزي إجراءات الوقاية خلال 24 ساعة الماضية

رضوان بذكرى انتفاضة الحجارة: تحقيق المصالحة فريضة شرعية وضرورة وطنية لمواجهة (صفقة القرن)

رضوان بذكرى انتفاضة الحجارة: تحقيق المصالحة فريضة شرعية وضرورة وطنية لمواجهة (صفقة القرن)

الديمقراطية تدعو لاستعادة استراتيجية الانتفاضة والمقاومة الشعبية الشاملة

الديمقراطية تدعو لاستعادة استراتيجية الانتفاضة والمقاومة الشعبية الشاملة

الخضري: زيارة وفد سفراء الاتحاد الأوروبي لغزة &#34;مهمة جداً&#34; ومطلوب رفع الحصار

الخضري: زيارة وفد سفراء الاتحاد الأوروبي لغزة "مهمة جداً" ومطلوب رفع الحصار

الصحة بغزة: تسجيل ست حالات وفاة بفيروس (كورونا)

الصحة بغزة: تسجيل ست حالات وفاة بفيروس (كورونا)

وزيرة الصحة تكشف عن سبب إغلاق بعض محافظات الضفة دون غيرها

وزيرة الصحة تكشف عن سبب إغلاق بعض محافظات الضفة دون غيرها

إصابة جندي إسرائيلي خلال مواجهات في مخيم &#34;عقبة جبر&#34;

إصابة جندي إسرائيلي خلال مواجهات في مخيم "عقبة جبر"

ملحم: قرار الإغلاق بناءً على نسبة المصابين لعدد الفحوصات

ملحم: قرار الإغلاق بناءً على نسبة المصابين لعدد الفحوصات

منوعات

تكريم &#34;بتاعت الراديو&#34; بجائزة أفضل إعلامية

تكريم "بتاعت الراديو" بجائزة أفضل إعلامية

هل حمل دينا الشربيني سبب رئيسي في انفصالها عن عمرو دياب ؟

هل حمل دينا الشربيني سبب رئيسي في انفصالها عن عمرو دياب ؟

شاهد: زينة تثير الجدل من جديد..وتهاجم مراسل في حفل

شاهد: زينة تثير الجدل من جديد..وتهاجم مراسل في حفل

نور الغندور تثير الجدل بإطلالتها الجديدة

نور الغندور تثير الجدل بإطلالتها الجديدة

شاهد: حسين الجسمي يبحث عن &#34;الطبطبة&#34;

شاهد: حسين الجسمي يبحث عن "الطبطبة"

شاهد: رانيا فريد شوقي تتغزل بزوجة أبيها

شاهد: رانيا فريد شوقي تتغزل بزوجة أبيها

شاهد: كيت ميدلتون والأمير وليام يتجولان بالقطار الملكي لأول مرة

شاهد: كيت ميدلتون والأمير وليام يتجولان بالقطار الملكي لأول مرة

شاهد: حليمة بولند تصدم جمهورها بصورة جواز سفرها..وهذا عمرها الحقيقي

شاهد: حليمة بولند تصدم جمهورها بصورة جواز سفرها..وهذا عمرها الحقيقي

شاهد: سمير صبري يكشف لأول مرة عن زواجه وانجابه سراً من فتاة أوروبية

شاهد: سمير صبري يكشف لأول مرة عن زواجه وانجابه سراً من فتاة أوروبية

شاهد: نجمة ستار أكاديمي الحامل

شاهد: نجمة ستار أكاديمي الحامل

عربي

هزة أرضية على الحدود العراقية الإيرانية

هزة أرضية على الحدود العراقية الإيرانية

أمير الكويت يُعيد تكليف صباح خالد الصباح برئاسة مجلس الوزراء

أمير الكويت يُعيد تكليف صباح خالد الصباح برئاسة مجلس الوزراء

تركي آل شيخ يصف رد السيسي على الصحافة الفرنسية بـ&#34;التاريخي&#34;

تركي آل شيخ يصف رد السيسي على الصحافة الفرنسية بـ"التاريخي"

تشمل النبيذ وزيت الزيتون.. توقيع اتفاق لتصدير منتجات المستوطنات إلى الإمارات

تشمل النبيذ وزيت الزيتون.. توقيع اتفاق لتصدير منتجات المستوطنات إلى الإمارات