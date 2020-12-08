دولي

سفير إسرائيل في الإمارات.. نقطة خلاف جديدة بين نتنياهو وغانتس

سفير إسرائيل في الإمارات.. نقطة خلاف جديدة بين نتنياهو وغانتس
رام الله - دنيا الوطن
ذكرت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، أن هوية سفير دولة إسرائيل لدى دولة الامارات، سيكون محل خلافات جديدة في الحكومة الإسرائيلية.

ووفقاً لـ (معاريف) يقترح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وضع عضو (كنيست) آفي ديختر من حزب (ليكود)، ليكون مرشحًا رئيسيًا، لتولي منصب السفير الإسرائيلي لدى الإمارات.

وأشارت الصحيفة إلى أن بيني غانتس، وزير الجيش ورئيس الوزراء البديل، لم يقرر بعد، فيما إذا كان سيدعم خيار نتنياهو أم يقترح شخصية أخرى.

وقالت مصادر مقربة من نتنياهو، "إنه يرى في ديختر موقع ثقة وشخصية مرموقة، بإمكانها أن تحقق النجاحات، خاصةً وأنه كان لعدة سنوات، رئيسًا لجهاز شاباك".

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