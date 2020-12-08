شؤون فلسطينية

الأحمد: بايدن أعطى مواقف إيجابية بالتزامه بالشرعية الدولية وحل الدولتين

الأحمد: بايدن أعطى مواقف إيجابية بالتزامه بالشرعية الدولية وحل الدولتين
عزام الأحمد
رام الله - دنيا الوطن
أكد عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) عزام الأحمد، اليوم الثلاثاء، أن الشعب والقيادة الفلسطينية في مرحلة في غاية الدقة والحساسية، وتتطلب من الجميع مزيداً من الجهد في كافة المجالات، ولا سيما تعزيز المقاومة الشعبية، بمشاركة كل أطياف الشعب الفلسطيني".

 تحدث الأحمد عن موقف الرئيس الأمريكي جو بايدن من الاستيطان، وحل الدولتين، قائلاً "إنّ بايدن أعطى مواقف إيجابية كثيرة، تلتزم بالشرعية الدولية وحل الدولتين، وإحياء عملية السلام وإعادة المساعدات بكل أشكالها للشعب الفلسطيني، ومعارضة الاستيطان، مواقف إيجابية يجب البناء عليها بالتنسيق مع دول العالم، وازدادت هذه التحركات، بعد يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني".

وقال الأحمد، لإذاعة (صوت فلسطين): إن الاستيطان لم يتوقف منذ عقود، ولكن زادت وتيرته في عهد نتنياهو، وبعد إعلان ترامب (صفقة القرن)، حيث اعترف بشرعية الاستيطان، وشجع "إسرائيل" على ضم مناطق واسعة من الضفة والقدس وأراضي الجولان.

وأشار إلى أنه بعد اتهام نتنياهو بالفساد، وتصاعد المظاهرات المطالبة برحيله من الحكم، وقرب انتهاء حكم ترامب، تعاظمت مشاريع الاستيطان بشكل كبير، مُشيرًا إلى أنّ مشاريع الاستيطان هي بنك موجود، يفتحوه متى يشاء، ويريدون أنّ يسابقوا الزمن ليخلقوا أمراً واقعاً، يفرضوه على الشعب الفلسطيني والعالم.

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