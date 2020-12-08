ناشطة من (السترات الصفراء) تعتزم الترشح للرئاسة الفرنسية

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت الناشطة في حركة (السترات الصفراء) الفرنسية جاكلين مورو، أنها تعتزم الترشح لانتخابات الرئاسة الفرنسية عام 2022.



وأوضحت مورو، وفق ما نقلت وكالة (فرانس برس) أنه "نظراً للوضع العام في فرنسا، قررت المشاركة في انتخابات الرئاسة عام 2022، لأمثل الناس العاديين، الذين أنا واحدة منهم".



وأضافت الناشطة: "طموحي أن أعيد الصوت إلى الذين تم حرمانهم منه منذ فترة طويلة، وأرغب في توحيد الشعب الفرنسي بكل تنوعه، رغم الانقسامات غير العادلة العديدة في مجتمعنا".



واعتبرت مورو، أن إيمانويل ماكرون "لم يعد قادراً على أداء مهام الرئيس".