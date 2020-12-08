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أمير الكويت يُعيد تكليف صباح خالد الصباح برئاسة مجلس الوزراء

أمير الكويت يُعيد تكليف صباح خالد الصباح برئاسة مجلس الوزراء
رام الله - دنيا الوطن
أعلن أمير الكويت، نواف الأحمد الصباح، اليوم الثلاثاء، عن إعادة تكليف الشيخ صباح خالد الصباح، برئاسة مجلس الوزراء.

ووفق ما نقلت (العربية.نت) جاء في نص البيان الأميري: "بعد الاطلاع على الدستور، وعلى أمرنا الصادر بتاريخ 21 ربيع الآخر 1442هـ الموافق 6 كانون الأول/ ديسمبر 2020م بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء وبعد المشاورات التقليدية، أمرنا بالآتي:

مادة أولى- يعين سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء، ويكلف بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة، وعرض أسمائهم علينا لإصدار مرسوم تعيينهم.

مادة ثانية- على رئيس مجلس الوزراء، تنفيذ أمرنا هذا وإبلاغه إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: الثلاثاء 8 كانون الأول/ ديسمبر 2020 ميلادية الموافق 23 ربيع الآخر 1442 هجرية".

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