أمير الكويت يُعيد تكليف صباح خالد الصباح برئاسة مجلس الوزراء
رام الله - دنيا الوطن
أعلن أمير الكويت، نواف الأحمد الصباح، اليوم الثلاثاء، عن إعادة تكليف الشيخ صباح خالد الصباح، برئاسة مجلس الوزراء.
ووفق ما نقلت (العربية.نت) جاء في نص البيان الأميري: "بعد الاطلاع على الدستور، وعلى أمرنا الصادر بتاريخ 21 ربيع الآخر 1442هـ الموافق 6 كانون الأول/ ديسمبر 2020م بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء وبعد المشاورات التقليدية، أمرنا بالآتي:
مادة أولى- يعين سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء، ويكلف بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة، وعرض أسمائهم علينا لإصدار مرسوم تعيينهم.
مادة ثانية- على رئيس مجلس الوزراء، تنفيذ أمرنا هذا وإبلاغه إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: الثلاثاء 8 كانون الأول/ ديسمبر 2020 ميلادية الموافق 23 ربيع الآخر 1442 هجرية".
أعلن أمير الكويت، نواف الأحمد الصباح، اليوم الثلاثاء، عن إعادة تكليف الشيخ صباح خالد الصباح، برئاسة مجلس الوزراء.
ووفق ما نقلت (العربية.نت) جاء في نص البيان الأميري: "بعد الاطلاع على الدستور، وعلى أمرنا الصادر بتاريخ 21 ربيع الآخر 1442هـ الموافق 6 كانون الأول/ ديسمبر 2020م بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء وبعد المشاورات التقليدية، أمرنا بالآتي:
مادة أولى- يعين سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء، ويكلف بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة، وعرض أسمائهم علينا لإصدار مرسوم تعيينهم.
مادة ثانية- على رئيس مجلس الوزراء، تنفيذ أمرنا هذا وإبلاغه إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: الثلاثاء 8 كانون الأول/ ديسمبر 2020 ميلادية الموافق 23 ربيع الآخر 1442 هجرية".
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