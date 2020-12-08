دولي

بريطانيا تبدأ حملة التلقيح المضاد لفيروس (كورونا)

بريطانيا تبدأ حملة التلقيح المضاد لفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
بدأ اليوم الثلاثاء، إعطاء الجرعات الأولى من اللقاح في إنجلترا وويلز وإسكتلندا وإيرلندا الشمالية.

ووفق وكالة (فرانس 24) سيتعين على غالبية سكان المملكة المتحدة، الانتظار حتى عام 2021 لأخذ اللقاح، مع إعطاء الأولوية لنزلاء دور المسنين والعاملين فيها، يليهم مقدمو الرعاية الصحية، وأولئك الذين تزيد أعمارهم عن 80 عامًا.

 وأوضح ستيفن بويس، مدير خدمة الصحة العامة في المملكة المتحدة، أن توزيع اللقاح، سيكون "أشبه بماراثون، وليس بسباق الجري السريع".

والمملكة المتحدة، التي سجلت على الأقل 61245 وفاة، هي أول من أعطى الضوء الأخضر للقاح شركتي (فايزر وبايونتِيك)، ومن المتوقع أن تصدر وكالة الأدوية الأوروبية، رأيها بشأن هذا اللقاح بحلول نهاية كانون الأول/ ديسمبر.

وتعد الحملة المقبلة، حاسمة بالنسبة لحكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، التي تعرضت لانتقادات شديدة بسبب إدارتها لأزمة الوباء.

وذكرت الصحف البريطانية، أن الملكة إليزابيث الثانية البالغة 94 عاماً، وزوجها الأمير فيليب البالغ 99 عاماً، سيحصلان على اللقاح قريباً، وقد يحصل ذلك في مكان عام لتشجيع الناس على الاقتداء بهما.

وستسلم (فايزر- بايونتِيك) كندا 249 ألف جرعة لقاح بحلول نهاية الشهر، وفق ما أعلن رئيس وزرائها جاستن ترودو.

وبدأت روسيا السبت، بإعطاء لقاح (سبوتنيك- في) لأخصائيين اجتماعيين وللعاملين في المجال الطبي والمعلمين في موسكو، وإن كان هذا اللقاح الروسي، ما زال في المرحلة الثالثة والأخيرة من التجارب السريرية.

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