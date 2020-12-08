الصحة بغزة: تسجيل ست حالات وفاة بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، صباح يوم الثلاثاء، عن تسجيل ست وفيات، بفيروس (كورونا) في محافظات القطاع.



وأوضحت الصحة، بغزة، أنه لم يتم اجراء فحوصات خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ بسبب تأخر وصول مواد الفحص للمختبر المركزي، بعد توقفه ليومين، مشيرة إلى تعافي 550 حالة جديدة من مصابي فيروس (كورونا).



وأشارت إلى أن الإجمالي التراكمي للمصابين بلغ 25592 إصابة، كما أن إجمالي الحالات النشطة، بلغ 10091 حالة، وإجمالي المتعافين 15346 حالة، وإجمالي الوفيات 155 حالة وفاة.



وذكرت الصحة، أن إجمالي الحالات، التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 372 حالة، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 153 حالة.