وزيرة الصحة تكشف عن سبب إغلاق بعض محافظات الضفة دون غيرها

وزيرة الصحة مي الكيلة

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رام الله - دنيا الوطن

تحدثت وزيرة الصحة مي الكيلة صباح يوم الثلاثاء، عن سبب إغلاق بعض محافظات الضفة دون غيرها.



وقالت الكيلة في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين): إن "السبب بالإغلاق هو كسر المنحنى المتصاعد بشكل حاد في عدد الحالات، وعدد إيجابية الفحوصات وبالتالي انعكاسه على النظام الصحي الفلسطيني".



وذكرت الكيلة أن "نسبة إيجابية الفحوص في المحافظات التي أغلقت وصلت إلى 30%"، مشيرةً إلى أن اللجنة الوبائية أوصت بإغلاق شامل، ولكن المعطيات من المحافظين والأجهزة الأمنية و الوزارات المختلفة أقتضت إغلاق المحافظات التي لديها مؤشر خطير وعالي.



وأشارت إلى أن الوضع خطير جداً والآن وصلت إلى الإشارة البرتقالية المائلة إلى الأحمر، مع ارتفاع مؤشرات نسبة إيجابية الفحوصات ونسبة إشغال عدد الأسرة المخصصة للكورونا والعناية المكثفة في المستشفيات.



وأوضحت أن الحالة يمكن أن تتحول إلى الأحمر "الخطر الشديد" في حال كانت نسبة إشغال أجهزة التنفس الصناعي عالية، وهو وضع بات قريباً إذا ما استمرت الحالة الوبائية الحالية.



وبيّنت أن "المستشفيات المخصصة للكورونا بحالة إشغال بالكامل، بالإضافة إلى تخصيص جناح في كل مستشفى حكومي والآن شبه ممتلئة"، مشيراً إلى التعويل على المستشفيات الخاصة.



وفيما يخص قطاع غزة، قالت الكيلة إنّ "الوزارة اتفقت على إدخال 50 ألف فحص يفترض أن تصل للقطاع، وصل منها 19 ألف، وننتظر وصول 30 أخرى تم الاتفاف عليها.