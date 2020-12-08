إصابة جندي إسرائيلي خلال مواجهات في مخيم "عقبة جبر"

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب جندي إسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، إثر مواجهات اندلعت في مخيم عقبة جبر جنوب غرب أريحا.



وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال، اقتحمت فجر اليوم المخيم، واندلعت على إثره مواجهات وصفت بالعنيفة، أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الغاز والصوت والرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط.



وأوضحت المصادر، أن جندياً إسرائيلياً أصيب بجروح خلال المواجهات المندلعة في المخيم.



ولفتت المصادر إلى أن عددًا من المواطنين، أصيب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وعشرات المواطنين بالاختناق بالغاز السام.



واعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين يحيى ويوسف نسيم المقيطي، بعد دهم وتفتيش منزل ذويهما في مخيم عقبة جبر بأريحا.



واقتحمت قوات الاحتلال، منازل المواطنين أكرم المقيطي، وخالد المقيطي، وفتشتها وعاثت فيها خراباً، واعتقلت الشاب محمد أكرم المقيطي.