تركي آل شيخ يصف رد السيسي على الصحافة الفرنسية بـ"التاريخي"

رام الله - دنيا الوطنوصف رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، اليوم الثلاثاء، رد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على سؤال صحفي حول قضية الحريات والسجناء السياسيين بمصر بـ "التاريخي".وقام آل شيخ بنشر جواب السيسي على الصحفي الفرنسي، على صفحته الشخصية في (فيسبوك)، حيث قال السيسي: "رد تاريخي من قائد بطل جاء في ظروف صعبة، وقاد السفينة إلى بر الأمان، أنا لا أتكلم من فراغ، وأنا تشرفت بالجلوس معه عدة مرات".وتابع: "شفت وسمعت بعيني وباذني حبه لبلده ولشعبه، دمث الخلق وحازم في الحق، ربنا يحميك ويحقق أمانيك لشعبك العظيم، من سعودي بقلب مصري".ورد الرئيس المصري قائلاً: "تتحدثون معنا في هذا الأمر، وكأننا حكام مستبدون، وهذا الأمر لا يليق بالدولة المصرية، ولا يمكن التحدث فيه معنا لأنكم تتحدثون وكأننا لا نحترم الناس"، موضحاً أن هناك 55 ألف منظمة مجتمع مدني تعمل في مصر.وتابع السيسي: "معندناش حاجة نخاف منها أو نحرج منها.. نحن أمة تجاهد من أجل بناء مستقبل شعبها في ظروف في منتهى القسوة، وشديدة الاضطراب".