دبلوماسي إسرائيلي يتحدث عن زيارة نتنياهو المتوقعة لمصر

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

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رام الله - دنيا الوطن

أكد السفير الإسرائيلي السابق لدى مصر، إسحق ليفانون، أن زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو المتوقعة إلى مصر، فيما لو تحققت، ستكون لها أهمية كبيرة لإنعاش العلاقات بين البلدين.



وقال ليفانون، وفق ما نقلت صحيفة (معاريف): إن الاجتماعات بين نتنياهو والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل عامين في الأمم المتحدة، كانت مهمة، لكنها مختلفة بطبيعتها عن اجتماع في إطار زيارة رسمية.



وأوضح ليفانون، أنه حضر عدداً من الاجتماعات بين نتنياهو والرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، وأن جميعها لم تكن رسمية، وقال: إن نتنياهو وصل إلى مصر لإجراء مباحثات مهمة، لكن علم إسرائيل رفع فقط قبل فترة قصيرة جداً من وصول طائرة نتنياهو، حتى لا يتم اعتبار الزيارة على أنها رسمية، لذلك فإنه يبارك مثل هذه الزيارة الرسمية، فيما لو تحققت بعد هذه الفترة الطويلة.



ولفت ليفانون إلى أن هناك ثلاثة مواضيع مهمة تربط إسرائيل ومصر، وهي مكافحة الإرهاب، اتفاق الكويز الثلاثي بين مصر وإسرائيل والولايات المتحدة، والذي يتيح لمصر تصدير منتجات بها مركبات إسرائيلية إلى الولايات المتحدة، بدون جمارك، واتفاق الغاز، الذي بموجبه تبيع إسرائيل الغاز إلى مصر.



وأِشار ليفانون إلى أن الأنباء عن زيارة نتنياهو المرتقبة إلى مصر تتطرق إلى مباحثات في الجانب الاقتصادي، وأنه من المجدي أن يركز الاجتماع على أحد المواضيع الاقتصادية بتعمق من منطلق الرغبة في التوصل إلى اختراق، يساهم في تطوير المجال الاقتصادي، ما سيساهم مستقبلاً بتطوير فعلي للعلاقات.



ودعا ليفانون إلى أن تتاح للسفير الإسرائيلي في مصر حرية الاجتماع مع الشخصيات التي يريدها، وألا تكون علاقته منحصرة فقط مع مدير قسم إسرائيل في وزارة الخارجية المصرية، وأن يتمتع بنفس حرية الحركة التي يتمتع بها السفير المصري في إسرائيل، وحث السفير السابق، نتنياهو على أن يُطالب بإلغاء المقاطعة التي تفرضها النقابات المهنية في مصر على إسرائيل.