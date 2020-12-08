23 انتهاكًا إسرائيليًا بحق الصحفيين خلال نوفمبر الماضي

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رام الله - دنيا الوطن

رصدت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، اليوم الثلاثاء، الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصحفيين في الأرض الفلسطينية خلال تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، والتي بلغت 23 انتهاكاً.



وأوضحت (وفا)، في تقريرها الشهري عن الانتهاكات الإسرائيلية للصحفيين، أن عدد المصابين من الصحفيين خلال الشهر الماضي جراء إطلاق العيارات المطاطية، وقنابل الغاز المسيلة للدموع، والاعتداء بالضرب المبرح، إضافة إلى اعتداءات أخرى بلغ 8، أما عدد حالات الاعتقال والاحتجاز، وسحب البطاقات وإطلاق النار التي لم ينتج عنها إصابات بلغ 15 حالة.



وبينت أنه بتاريخ 2/11/2020 حقّقت شرطة الاحتلال الإسرائيلي مع مراسلة تلفزيون "فلسطين" كريستين ريناوي، بادّعاء خرْقها لقرار وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، جلعاد أردان الذي يحظُر نشاط تلفزيون "فلسطين" في إسرائيل.



وبتاريخ 5/11/2020 مددت محكمة سالم العسكرية التابعة للاحتلال الإسرائيلي، اعتقال الصحفي والمخرج في مركز الإعلام التابع لجامعة النجاح الوطنية، عبد الرحمن الظاهر لمدة 8 أيام لمواصلة التحقيق، وكانت قوات الاحتلال، اعتقلت الظاهر من منزله في مدينة نابلس بتاريخ 27/10/2020.



في حين، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية، بتاريخ 8/11/2020 الصحفية بشرى الطويل، على حاجز عسكري على مدخل مدينة نابلس، وبعد 18 يوماً أصدرت محكمة (عوفر) العسكرية الإسرائيلية قراراً بسجنها لمدة أربعة أشهر إدارياً.



وبذات التاريخ، حكمت محكمة سالم العسكرية التابعة للاحتلال الإسرائيلي، على الصحفي مجاهد حمد الله مرداوي، بالسجن الفعلي 10 أشهر وغرامة 6 آلاف شيكل، ووقف تنفيذ 7 أشهر على مدار ثلاث سنوات، وكانت سلطات الاحتلال على (معبر الكرامة) اعتقلت مرداوي في 23/9/2020 أثناء عودته من ماليزيا، بعد إنهاء مقررات التخرج لماجستير الإعلام والعلاقات العامة.



وبتاريخ 9/11/2020 اعترض جنود الاحتلال الإسرائيلي المتمركزون على حاجز المحكمة مركبة تابعة لتلفزيون فلسطين أثناء مرورها عبر الحاجز، واحتجزوا بطاقات طاقمها الشخصية وبعض معداتهم لعدة ساعات قبل أن يتم الإفراج عنهم، الطاقم المؤلف من المراسلة مريم الطريفي، والمصورين عبد الكريم أبو شريف، ومحمد عواودة، والمخرج حامد نمورة، والسائق محمد موسى، كانوا متوجهين إلى الأغوار الشمالية لتصوير برنامج "الأغوار عاصمة الشمس".



كما استدعت مخابرات الاحتلال بتاريخ 10/11/2020 مراسلة تلفزيون فلسطين كريستين ريناوي الى مركز المسكوبية وتم تسليمها قرارا يقضي بتمديد منع تلفزيون فلسطين من العمل داخل مدينة القدس لمدة ستة شهور أخرى.



وبتاريخ 13/11/2020 أصيب المصور الصحفي لوكالة الأنباء الفرنسية حازم جميل راغب بدر بقنبلة غاز في ساقه الأيمن أطلقها نحوه جنود الاحتلال الإسرائيلي المتمركزون على مدخل شارع الشهداء المغلق في مدينة الخليل، أثناء تغطيته مواجهات بين جنود الاحتلال وراشقي الحجارة في المكان.



واستدعت مخابرات الاحتلال الإسرائيلي المتواجدة على حاجز بيت فوريك العسكري شرق نابلس بتاريخ 14/11/2020 مجموعة من الصحفيين من المرور لمنعهم من تغطية أداء صلاة الجمعة في الأراضي المهددة بالاستيلاء لمصلحة الاستيطان في قرية بيت دجن.



وبتاريخ 18/11/2020 اقتحم جنود الاحتلال الاسرائيلي، منزل الصحفي رائد جهاد أبو رميلة واحتجزوه وعائلته في غرفة، وعبثوا بمحتويات المنزل قبل مغادرتهم.



وحولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ 19/11/2020 الصحفية بشرى الطويل للاعتقال الاداري لمدة 4 أشهر وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الطويل على حاجز عسكري طيار في 8/11/2020 جنوب مدينة نابلس.



وبتاريخ 24/11/2020 أصيب مراسل تلفزيون فلسطين في محافظة طوباس، أمير شاهين بقنبلة غاز في قدمه اليمنى أطلقها نحوه جنود الاحتلال الإسرائيلي المتمركزين على حاجز تياسير اثناء تغطيته مسيرة سلمية ضد الاستيطان في خربة حمصه الفوقا في الأغوار الشمالية.



وعلى صعيد آخر منعت الشرطة الإسرائيلية بتاريخ 29/11/2020 مراسلة وكالة (معاً) ميساء أبو غزالة من التصوير، أثناء تغطيتها جنازة نور جمال شقير، الذي قُتل على يد القوات الإسرائيلية، في منطقة باب الأسباط في البلدة القديمة في مدينة القدس.



وبتاريخ 30/11/2020 اعتدى عشرات المستوطنين بالضرب على مصوّر (وكالة الصحافة الفرنسية)، جعفر اشتية، وفريق عمل وكالة (الأناضول) التركية، الذي ضمّ المراسل عصام الريماوي، والمصوّر هشام أبو شقرة، ومراسل وكالة (رويترز) رنين صوافطة، والصحفي طارق يوسف، ومراسل (الوكالة الإيرانية) خالد صبارنة، خلال تغطيتهم فعالية احتجاجية أقامها أهالي محافظة سلفيت شمالي الضفة الغربية ضد إقامة بؤرة استيطانية على أراضيهم.



وبنفس التاريخ السابق، جددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إبعاد الصحفي عنان نجيب، عن مدينة القدس لمدة 6 أشهر، علماً بأنه مقدسي من بيت حنينا.