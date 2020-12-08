الاحتلال يهدم بركسًا ويستولي على خيمة في المغير

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رام الله - دنيا الوطن

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بركسا لتربية الماشية، واستولت على خيمة في منطقة القبون شرق المغير شمال شرق رام الله.



وقال رئيس مجلس قروي المغير، أمين أبو عليا: إن قوات الاحتلال داهمت المنطقة المذكورة، وهدمت بركس أغنام، واستولت على خيمة، تعودان للمواطن حسن أبو الكباش.