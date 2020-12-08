في ذكرى الانتفاضة.. (فتح): سنواصل الكفاح حتى إنهاء الاحتلال

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، أن الشعب الفلسطيني، لديه إصرار أكثر من أي وقت مضى على مواصلة كفاحه الوطني المشروع، حتى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي بكل أشكاله وتعبيراته، وحتى نحقق أهدافنا في العودة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.



وأوضحت (فتح) في بيان وصل "دنيا الوطن"، اليوم الثلاثاء، لمناسبة الذكرى الـ 33 لاندلاع الانتفاضة الفلسطينية الشعبية الكبرى (الانتفاضة الأولى)، أن الدرس الذي لم تتعلمه إسرائيل أن الشعب الفلسطيني، الذي يخوض نضالاً متواصلاً بلا هوادة منذ مئة عام، لن يرضخ أو يستسلم، ولن يقبل بالتعايش مع الاحتلال والاستيطان والتهويد، وأن إرادته الوطنية، لن تنكسر، بل تزداد صلابة، ولديه إصرار أكبر على مواصلة مسيرة الحرية والكرامة والاستقلال.



وحملت حركة (فتح) المجتمع الدولي، مسؤولية تمادي إسرائيل في انتهاك القانون الدولي، وفي تصرفها وكأنها دولة فوق القانون والمحاسبة، مشيرة إلى خطورة سياسة ازدواجية المعايير التي شجعت إسرائيل على ارتكاب جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، والتوجه أكثر فأكثر نحو التطرف والعنصرية والتهرب من استحقاق السلام العادل والشامل والدائم، والذي وحده يمكن أن يجلب الأمن والاستقرار لجميع دول وشعوب المنطقة.



ودعت جماهير شعبنا إلى مزيد من الوحدة والتلاحم في مواجهة المخططات الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية، وحقوق شعبنا الوطنية المشروعة، مشيرة إلى أهمية إنهاء الانقسام، وإنجاز الوحدة الوطنية.



وعاهدت (فتح) جماهير الشعب الفلسطيني، وشهداء الانتفاضة، وجميع شهداء شعبنا وأسرانا الأبطال على الاستمرار في رفع راية الحرية، والسير على الدرب، وتحقيق الأهداف والثوابت الوطنية ذاتها، التي ارتقى الشهداء من أجلها.