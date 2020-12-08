تيسير خالد: ما أحوجنا لانتفاضة شاملة وعصيان وطني في مواجهة الاحتلال





وشدد على أننا أحوج ما نكون اليوم، إلى رص الصفوف، وطي صفحة الانقسام، واستعادة الوحدة الوطنية، ووحدة النظام السياسي الفلسطيني، وإلى انتفاضة شاملة بمواجهة الاحتلال، وإلى الإعداد لعصيان وطني، تشارك فيه جميع القوى السياسية والمجتمعية، فذلك أفضل ألف ألف مرة من الرهان على أوهام تحركات سياسية في الساحة الدولية، غير محمولة على أكتاف انتفاضة شعبية وعصيان وطني.



رام الله - دنيا الوطندعا تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بمناسبة الذكرى الثالثة والثلاثين للانتفاضة الشعبية المجيدة، انتفاضة الحجارة، إلى التراجع دون تردد عن قرار إعادة العلاقات مع دولة الاحتلال إلى ما كانت عليه قبل التاسع عشر من أيار/ مايو الماضي، الذي اتخذ من طرف واحد من وراء ظهر الهيئات الفلسطينية الوطنية الجامعة، وألحق أفدح الأضرار بمصداقية القيادة، أمام الرأي العام الفلسطيني بشكل خاص.وأضاف: في مثل هذا اليوم من العام 1987 انطلقت الانتفاضة الشعبية الباسلة، انتفاضة أطفال الحجارة، التي أعادت التوازن إلى المواقف العربية والدولية من القضية الفلسطينية، ومنظمة التحرير الفلسطينية، حيث كان الوضع الفلسطيني في أصعب أحواله، مثلما هو الوضع الفلسطيني، اليوم، في أسوأ أحواله، فالاحتلال يتعمق، والاستيطان ينتشر كالسرطان، ويحاصرنا في معازل، والانقسام يتواصل، ويتجه نحو تكريس الانفصال، ومخطط الضم اللعين، يجري تطبيقه خطوة خطوة.وأكد خالد أن المسؤولية أمانة وأمانة المسؤولية تدعونا للنهوض بواجباتنا، وإعادة الاعتبار لمؤسساتنا الوطنية، وفي مقدمتها، اللجنة التنفيذية، باعتبارها القيادة السياسية اليومية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والشعب الفلسطيني، ولقواعد الشراكة الوطنية.