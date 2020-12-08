وصول وفد سفراء الاتحاد الأوروبي إلى قطاع غزة

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رام الله - دنيا الوطن

وصل صباح اليوم الاثنين، وفد سفراء الاتحاد الأوروبي إلى قطاع غزة، عبر (معبر بيت حانون/ إيرز) شمال القطاع.



وكانت حركة (حماس) رحبت بزيارة سفراء الدول الأوروبية إلى قطاع غزة؛ لمتابعة الأوضاع الإنسانية الكارثية، وخاصة في ظل جائحة (كورونا).



وأكدت الحركة، أن المعلومات والمؤشرات التي تنشرها الجهات الحكومية المختصة في غزة حول وباء (كورونا) تنذر بالأسوأ في أي لحظة، وأن قدرة النظام الصحي على مواجهة هذه الأزمة، تتراجع بشكل كبير وخطير، بسبب النقص الكبير والمزمن في الاحتياجات الصحية، وخاصة المتعلقة بمواجهة الوباء، سواء بسبب معيقات الاحتلال، أو التمويل اللازم لشراء هذه الاحتياجات.