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تشمل النبيذ وزيت الزيتون.. توقيع اتفاق لتصدير منتجات المستوطنات إلى الإمارات

تشمل النبيذ وزيت الزيتون.. توقيع اتفاق لتصدير منتجات المستوطنات إلى الإمارات
رام الله - دنيا الوطن
وقع رئيس مجلس المستوطنات الإسرائيلية، شمال الضفة الغربية، يوسي دغان، امس الاثنين، اتفاقاً مع شركة الاستيراد الإماراتية (فام)، يتم بموجبه، تزويدها بمنتوجات من النبيذ والعسل وزيت الزيتون والطحينة من إنتاج الشركات العاملة في المستوطنات.

وأوضح داغان في منشور له عبر (فيسبوك)، أن الاتفاقية تشمل في الوقت الحالي تصدير النبيذ والعسل والطحينة وزيت الزيتون، مشيرًا إلى أن الاتفاقية وقعت بين كبرى الشركات بالمستوطنات، ونظيرتها في دبي والشارقة بالإمارات.

وأشار إلى أن ذلك، جاء بعد شهرين من التواصل مع تلك الشركات، معتبرًا ذلك انجازًا استراتيجيًا كبيرًا، لتمكين قوة المستوطنات وزيادة عدد السكان فيها، ولتصبح قوة اقتصادية، كما قال.

وذكرت قناة (كان) الإسرائيلية، أن رأس مال الشركة الإماراتية يقدر بنحو 3 مليارات دولار، وقد صنفت من بين 100 شركة رائدة في الشرق الأوسط. 

من جانبه، قال مدير الشركة الإماراتية، فيصل علي موسى، إن هذا الاتفاق كان قبل عام بمثابة حلم، ولم يكن أحد يصدق أنه قد يتحقق، مؤكداً أنه ليس إلا بداية للتعاون بين إسرائيل والإمارات.

ويعد هذا الاتفاق، الأول الذي يوقع بين شركات إماراتية ومصانع إسرائيلية قائمة على أراضي الضفة الغربية، ويأتي هذا الاتفاق بعد أسبوعين على إعلان وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أن بلاده لن تفرق بين إنتاج المستوطنات والمنتجات الإسرائيلية.

كما يأتي في وقت تنشط فيه حملة المقاطعة الدولية لمقاطعة منتجات المستوطنات، بوصفها مخالفة للقانون الدولي، وعلى الرغم من قرار الاتحاد الأوروبي، بوسم هذه السلع بدمغ خاص يميزها عن باقي المنتجات الإسرائيلية، ومنع استيرادها باعتبارها قادمة من مصانع مقامة على أراضي محتلة.

من جانبها، أعلنت البحرين، هذا الأسبوع، أنها لن تسمح باستيراد البضائع التي تم إنتاجها في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، ومرتفعات الجولان.

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