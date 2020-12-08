الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات في محافظات ومناطق الضفة

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، عدة مواطنين، بينهم مُربٍ وأسير محرر، من مناطق متفرقة في الضفة.



وأفاد مواطنون، أن قوات الاحتلال داهمت مدينة نابلس من الجهتين الشرقية والغربية، واعتقلت المربي والأسير المحرر نضال أبو رميلة، من حي الضاحية، وداهمت منزل الأسير المحرر محمد الكوني في رفيديا، واستجوبته ثم انسحبت.



واعتقل جنود الاحتلال، الشاب عبد الرازق عماد سويدان، قرب المدخل الغربي لبلدة عزون شرق قلقيلية.



وشهدت بلدة العيساوية في القدس المحتلة، مواجهات عنيفة بين جنود الاحتلال والشبان، وأطلق الجنود قنابل الغاز بكثافة، فيما اعتقل الفتى محمد وليد الرجبي، من حي البستان في بلدة سلوان.



واحتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ليلاً الطفل عبد الكريم سمودي (12 عاماً) من بلدة اليامون، واقتادته إلى معسكر سالم، قبل أن تخلي سبيله لاحقاً.



وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال، قرية زبوبا غرب جنين، وسط إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، ونصبت حواجز عسكرية بين بلدتي يعبد وعرابة، وفي محيط قرية الجلمة شمال شرق جنين.



واعتقلت قوات الاحتلال، الشابين يحيى وشقيقه يوسف نسيم المقيطي من منزلهما في مخيم عقبة جبر بأريحا.