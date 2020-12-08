مقتل مواطن في بلدة الرام بعد إطلاق النار عليه

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رام الله - دنيا الوطن

فتحت النيابة العامة والشرطة، تحقيقاً في ملابسات مقتل مواطن (25 عاماً) بإطلاق نار عليه، في بلدة الرام شمال القدس المحتلة.



وذكر الناطق الإعلامي باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات، أن غرفة العمليات بشرطة الضواحي، تلقت بلاغاً عن وصول مواطن مصاب بأعيرة نارية إلى مجمع فلسطين الطبي في رام الله، وحالته حرجة، وأعلن الأطباء عن وفاته لاحقاً.



وأضاف، أن النيابة العامة، أمرت بالتحفظ على الجثمان، وإحالته للطب الشرعي؛ لإجراء الصفة التشريحية؛ للوقوف على أسباب وملابسات الوفاة.