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إسرائيل تضغط على أمريكا للموافقة على صفقة الطائرات مع الإمارات

إسرائيل تضغط على أمريكا للموافقة على صفقة الطائرات مع الإمارات
رام الله - دنيا الوطن
أكد سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة رون دريمر، أن بلاده "تشعر براحة كبيرة" لبيع طائرات "إف-35" للإمارات، وذلك في محاولة لتبديد شكوك أعضاء الكونغرس في الصفقة.

 وذكر دريمر في مقابلة على قناة (MSNBS) إن صفقة الأسلحة التي أبرمتها إدارة (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب مع الإمارات بقيمة 23 مليار دولار لا تزعج إسرائيل". وأضاف: "نعتقد أن صفقة الأسلحة هذه لا تنتهك الالتزام الأمريكي بميزة التفوق الإسرائيلي"، معتبرا أن الإمارات تقف إلى جانب إسرائيل في مواجهة إيران.

وتأتي هذه التصريحات بحضور سفير الامارات لدى الولايات المتحدة يوسف العتيبة، وشدد الاثنان على معارضة بلديهما لعودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي مع إيران، وقال دريمر: "أنا حقا لا أفقد النوم في الليل بسبب بيع طائرة إف-35 للإمارات، لكن ما يمنعني من النوم هو فكرة عودة البعض إلى الاتفاق النووي".

وتضم الصفقة بين واشنطن وأبوظبي، بحسب موقع قناة (روسيا اليوم) 50 مقاتلة "اف-35" بقيمة 10,4 مليارات دولار، و18 طائرة مسيرة مسلحة من طراز "ام كيو-9" بقيمة 2,97 مليار دولار وذخائر جو-جو وجو-أرض تناهز قيمتها عشرة مليارات دولار.

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