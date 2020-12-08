شؤون فلسطينية

تعرف على تفاصيل الحالة الجوية اليوم الثلاثاء

تعرف على تفاصيل الحالة الجوية اليوم الثلاثاء
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو اليوم الثلاثاء، غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً نسبياً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ ارتفاع  طفيف آخر على درجات الحرارة، خلال ساعات المساء تكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج .

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، تسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج .


الأربعاء 2020/12/09: يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط زخات خفيفة متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا ، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.


الخميس 2020/12/10: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وبارداً نسبيا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ، والرياح  شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة الى  معتدلة السرعة تنشط احيانا ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
الجمعة 2020/12/11: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وبارداً نسبياً فوق المرتفعات الجبلية معتدلاً فوق بقية المناطق، و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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