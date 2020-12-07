الخليل: قوات الاحتلال تقتحم إحدى المطابع في باب الزاوية

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، مطبعة في باب الزاوية وسط مدينة الخليل.



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن جنود الاحتلال اقتحموا مطبعة "ارشيد" وعاثوا بمحتوياتها خرابا، واستولوا على صور ابنيّ صاحب المطبعة، الشهيدان دانية وعدي جهاد حسين ارشيد، اللذان استشهدا عام 2015.