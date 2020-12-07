دولي

إسرائيل: قرار بفرض الإغلاق الليلي بدءاً من الأربعاء لمواجهة تفشي (كورونا)

إسرائيل: قرار بفرض الإغلاق الليلي بدءاً من الأربعاء لمواجهة تفشي (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قرر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر لشؤون (كورونا) "كابينيت كورونا"، مساء اليوم، الاثنين، فرض الإغلاق الليلي بدءاً من الأربعاء المقبل، للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد، في ظل الارتفاع في عدد الإصابات اليومية المسجلة.

وصادق كابينيت (كورونا) على المخطط - ثلاثي المراحل - الذي عرضه مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، والذي ينص على إغلاق الأنشطة التجارية مع بدء سريان الإغلاق، وتقييد الحركة بين المناطق، وفق ما نقل موقع (عرب 48).

كما صادق على المخطط التجريبي لفتح المراكز التجارية والأسواق، بما لا يشمل المناطق المقيدة والحمراء وفقا لمخطط "شارة ضوئية" (رمزور)، وتشديد قبضة الشرطة لفرض القرارات وزيادة قيمة الغرامات للمخالفين.

ويشمل المخطط فتح جزئي للمتاحف والأنشطة الثقافية، إضافة إلى مواصلة العمل بمخطط "الجزر السياحية" في البحر الميت وإيلات، ومواصلة عمل جهاز التعليم في المناطق الخضراء والبرتقالية، طالما لم يتم فرض الإغلاق.

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