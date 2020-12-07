قيس سعيد: لن نترك تونس لقمة سائغة لمن يريد إسقاطها من الداخل

قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الاثنين: إن تونس فوق كل الأحزاب والاعتبارات و"لن نتركها لقمة سائغة لمن يريد إسقاطها من الداخل".



جاء ذلك في وقت دان مجلس نواب الشعب التونسي واقعة الاعتداء بالعنف، اليوم الاثنين، على النائب أنور بالشاهد من الكتلة الديمقراطية.



ودعا البرلمان في بيان جميع الكتل البرلمانية إلى "ضبط النفس وعدم الانجرار إلى العنف وتهدئة الأوضاع، وأمر بفتح تحقيق حول الأحداث التي حصلت واتخاذ الإجراءات اللازمة".



وطالب النواب وجميع الكتل النيابية "بتغليب لغة العقل ورص الصفوف وتجاوز الخلافات في هذا الوضع الحساس"، مؤكدا "ضرورة مواصلة النظر في قانون الميزانية الذي يهم مصلحة الشعب التونسي والابتعاد عن التجاذبات السياسية وإعلاء المصلحة الوطنية"، كما نقل موقع (روسيا اليوم).



رام الله - دنيا الوطن