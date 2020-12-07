شؤون فلسطينية

لتوسعة مستوطنة (يتسهار).. الاحتلال يُقرر الاستيلاء على مئات الدونمات جنوب نابلس

لتوسعة مستوطنة (يتسهار).. الاحتلال يُقرر الاستيلاء على مئات الدونمات جنوب نابلس
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بالاستيلاء على مئات الدونمات من أراضي قرى: بورين، ومادما، وعصيرة القبلية، جنوب نابلس؛ بهدف توسعة مستوطنة (يتسهار).

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية، غسان دغلس: إن قوات الاحتلال، سلمت إخطارات بالاستيلاء على المزيد من أراضي مواقع: المرج وجبل النذر في بورين، وباب المرج وخلة المرج والعقدة في مادما، ولحف سلمان والعقدة في عصيرة القبلية؛ بهدف توسعة مستوطنة (يتسهار) وإضافة وحدات استيطانية جديدة، وفتح شارع يخدم المستوطنين، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأضاف دغلس: أن سلطات الاحتلال، تتعامل مع مستوطنة (يتسهار) على أساس أنها بلدة، وتهدف من وراء الاستيلاء على هذه الأراضي إلى تغيير تصنيف الأراضي من زراعية إلى سكنية لصالح التوسع الهيكلي، وهو ما ينذر بالاستيلاء على المزيد من الأراضي، وتضييق الخناق على الأهالي في ريف نابلس الجنوبي.

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