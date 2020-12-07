"الصحة" بغزة: نسير بمساريْن متوازييْن بشأن التعامل مع فيروس (كورونا) بالقطاع

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غزة - دنيا الوطن

أفادت وزارة الصحة، بغزة، اليوم الاثنين، بأنه تم تسجيل 405 حالات تعافٍ من فيروس (كورونا)، خلال الـ 24 ساعة الماضية في القطاع.



وأكدت على لسان المتحدث باسمها، أشرف القدرة، في تصريحات لقناة (الأقصى): أن الوزارة، تحاول رفع مستوى الإنتاجية والجهوزية؛ لمواجهة هذا الفيروس.



وأضاف القدرة: "إننا نسير في مسارين متوازيين، وهما الأول: تحقيق الاستجابة لكسر حدة التفشي، والثاني: تحقيق التعايش للمواطنين، وفق الضوابط الصحية.