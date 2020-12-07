شؤون فلسطينية

"النيابة العامة" بغزة: فتح تحقيق بـ 442 قضية على مستوى محافظات القطاع

"النيابة العامة" بغزة: فتح تحقيق بـ 442 قضية على مستوى محافظات القطاع
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت النيابة العامة، بغزة، اليوم الاثنين: إنها فتحت تحقيقاً بـ 442 قضية، على مستوى محافظات القطاع.

وأضافت في تقرير وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه لم يسجل أي قضية تتعلق بجرائم التلاعب بالأسعار، واحتكار السلع وعرض بضائع فاسدة.

كما تم فتحق تحقيق بـ 67 قضية تتعلق بجرائم مخالفة التعليمات وعدم الالتزام بحظر التجوال والحجر الصحي، بالإضافة إلى 375 قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام والاستقرار المجتمعي.

وقامت النيابة العامة باتخاذ المقتضى القانوني بحق المتهمين والمخالفين للقانون والتعليمات، فيما عمدت النيابة العامة إلى توقيف 97 متهم على مختلف القضايا المذكورة.

وتستمر الإجراءات بحق الاخرين دون توقيف مع أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالقانون والحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة.

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