الكشف عن موعد وصول أول شحنة من لقاحات "فايزر" ضد (كورونا) لإسرائيل





ووفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فقد أقرت سلطة المطارات النبأ، فيما سيتم تخزين اللقاحات، وعددها 110 آلاف، في درجة حرارة 70 درجة مئوية تحت الصفر، داخل ألواح من الجليد.



ومن المرتقب، أن تهبط في إسرائيل، بعد ذلك بيوم طائرات مع عدد أكبر من اللقاحات، وحتى نهاية الشهر الجاري، ستكون بحوزة إسرائيل نحو أربعة ملايين جرعة.





في سياق متصل، أعرب الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين عن جاهزيته لتلقي التطعيم.

رام الله - دنيا الوطنمن المقرر، أن تصل الدفعة الأولى من جرعات التطعيم ضد فيروس (كورونا) لشركة (فايزر) إلى إسرائيل يوم الخميس المقبل على متن طائرات من ولاية شيكاغو الأمريكية.