رفح: تشكيل لجنة الطوارئ الوطنية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت فصائل العمل الوطني والإسلامي في محافظة رفح اليوم الاثنين تشكيل لجنة وطنية للمساهمة في مواجهة جائحة (كورونا)، تضم ممثلين عن الفصائل والوجهاء وممثلين عن وزارتي الصحة والداخلية، وعن البلدية، و مؤسسات المجتمع المدني والإعلام المحلي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا).



ويهدف تشكيل اللجنة إلى مساندة ومساعدة الجهات المختصة من أجل مواجهة جائحة (كورونا)، وتوعية وحث المواطنين على الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية التي حددتها وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، من أجل الحد من انتشار الوباء والمساهمة في تقليل الإصابات.



وستعقد اللجنة اجتماعها الأول الأربعاء المقبل، من أجل مناقشة خطة ومهام اللجنة التي تسعى إلى الحفاظ على المواطنين من خطر تفشي وباء (كورونا).