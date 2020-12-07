السفيرة جادو تعقد جلسة مشاورات مع مدير عام العلاقات الثنائية بالخارجية البلجيكية

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رام الله - دنيا الوطن

عقدت وكيل وزارة الخارجية والمغتربين، د. أمل جادو، اليوم الاثنين، جلسة مشاورات سياسية مع مدير عام قطاع العلاقات الثنائية في وزارة الخارجية البلجيكية، السفيرة أنيك فان كاليستر عبر تقنية (الفيديو كونفرنس) في مقر الوزارة في رام الله.



واستعرضت السفيرة جادو، آخر مستجدات والتطورات السياسية على الأرض، وتصعيد إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، من انتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني، من خلال إعلان الحكومة الإسرائيلية عن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية، وخاصة في مدينة القدس المحتلة، مشيرة إلى تسارع سلطات الاحتلال بفرض أمر واقع على الأرض، من خلال المصادقة على مخططات البناء الاستيطانية في منطقة (E1) في مسعى واضح من الحكومة الإسرائيلية للقضاء على حل الدولتين على أرض الواقع، في مسعى لتطبيقها لمخطط الضم عملياً، دون الإعلان عن ذلك.



وتطرقت جادو إلى الانتهاكات الإسرائيلية، بحق المواطنين العزل وممتلكاتهم وأرضهم، مشيرة إلى استشهاد الفتى علي أبو عليا (13 عاماً)، وإلى اعتقال واحتجاز الأطفال الفلسطينيين، وحرمانهم من أبسط حقوقهم، معتبرة أن هذا التصعيد الإسرائيلي، يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ولقرارات الشرعية الدولية.



وناقشت التطورات السياسية الأخيرة بخصوص الانتخابات

الفلسطينية والمصالحة الوطنية، ودعوة الرئيس محمود عباس، لإجراء الانتخابات العامة، لإنهاء الانقسام.



وأشارت إلى فوز جو بايدن في الانتخابات الأمريكية، وأننا نتطلع بإيجابية للتعاون والعمل مع الإدارة الأمريكية الجديدة، محذرة من استغلال إسرائيل الفترة الانتقالية، للتصعيد من انتهاكاتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، من خلال إعلانها عن المزيد من المشاريع الاستيطانية.



كما دعت السفيرة جادو، الحكومة البلجيكية إلى الاعتراف بدولة فلسطين من أجل حماية حل الدولتين، مثمنة موقف بلجيكا الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وفقاً للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، والداعم لحل الدولتين، والرافض للاستيطان، وخطط الضم، وشكرتهم على دعمهم لفلسطين، وتصويتهم لصالح القرارات الخاصة بالقضية الفلسطينية في المحافل الدولية.



وعلى صعيد العلاقات الثنائية، ثمنت جادو، الدعم الذي تقدمه الحكومة البلجيكية للمؤسسات الفلسطينية، في مجال التنمية، وخاصة في مناطق (ج) وقطاع غزة، وتطرقت إلى سبل تعزيز التعاون وتكثيف الزيارات الثنائية بين البلدين في عديد المجالات.



بدورها، أكدت السفيرة كاليستر على موقف بلادها الثابت، والتزامها بحماية حل الدولتين، وأهمية إيجاد حل نهائي وعادل للصراع عبر المفاوضات.



وشددت على استنكارها الشديد لسياسة التوسع الاستيطاني، وانتهاكات إسرائيل المستمرة للمواطنين الفلسطينيين، خاصة في القدس ومناطق (ج)، وعلى دعم بلادها السياسي والمالي للدور المهم، الذي تقوم به وكالة (أونروا) في فلسطين.



وشارك في الاجتماع من الجانب الفلسطيني كل من: عبد الرحيم الفرا، سفير دولة فلسطين، لدى بلجيكا والاتحاد الأوروبي، والمستشار إيهاب الطري، مدير دائرة أوروبا الغربية، ومستشار أول حسان بلعاوي، من بعثة فلسطين في بروكسل، وطارق عيدة، مدير دائرة الإعلام، وسكرتير ثالث يارا دعيق، مسؤول ملف بلجيكا.